Romagnoli alla Lazio/ Calciomercato: oggi l’ultimo incontro, domani le visite mediche

Calciomercato news, ci siamo per Alessio Romagnoli alla Lazio

Uno dei tormentoni di calciomercato di questa sessione estiva sta per giungere al termine con l’arrivo di Alessio Romagnoli alla Lazio. L’ex capitano del Milan Campione d’Italia ha concluso la sua avventura con i rossoneri avendo deciso di non rinnovare più il contratto che lo legava alla squadra lombarda ed è attualmente svincolato ufficialmente dal primo di luglio. Già passato per il settore giovanile della Roma, club con cui ha anche esordito tra i professionisti, Romagnoli sarebbe da sempre un tifoso laziale avendo in Alessandro Nesta il suo idolo d’infanzia.

Calciomercato Napoli News/ EDL: "Zero aperture per Dybala", addio a Politano e Demme

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse in queste ore, nella giornata odiera Romagnoli dovrebbe chiudere l’affare per il suo tesseramento alla Lazio. Il difensore dovrebbe firmare dunque un contratto quinquennale da 3,4 milioni di euro avendo anche già respinto al mittente l’interesse del Fulham, con i londinesi che erano addirittura disposti ad offrirgli un ingaggio da 4 milioni di euro all’anno pur di convincerlo a trasferirsi in Premier League.

Calciomercato Milan News/ Il punto su De Ketelaere e Tanganga, Adli: "Puntiamo a..."

Calciomercato news, Alessio Romagnoli alla Lazio da domani

L’approdo di Alessio Romagnoli alla Lazio dovrebbe infine concretizzarsi già da domani, quando sarebbero state programmate le visite mediche di rito che generalmente vengono effettuate presso la clinica Paidedia. Per un difensore che arriva ce n’è però un altro in partenza, ovvero Francesco Acerbi: accostato a Milan e Juventus, il giocatore è stato attaccato verbalmente dagli Ultras in ritiro trovando però il supporto dei tifosi che hanno provato a difenderlo.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus News/ Due sacrifici per avere Zaniolo, inserimento per Bremer

© RIPRODUZIONE RISERVATA