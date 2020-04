Romagnoli alla Lazio?/ Calciomercato, soluzione gradita al capitano del Milan

Il Corriere dello Sport lancia un’importante indiscrezione di calciomercato: anche più di un’ipotesi, visto che l’agente di Alessio Romagnoli avrebbe già contattato i vertici della Lazio trovando una strada aperta per la cessione del difensore. Naturalmente il Milan non vorrebbe privarsene e il giocatore, nel frattempo divenuto capitano, sta benissimo in rossonero ed è uno dei simboli della squadra, pur essendo ancora molto giovane è tra i veterani di una rosa in costante evoluzione; tuttavia ci sono degli aspetti economici di cui tenere conto ed è per questo che Ivan Gazidis potrebbe arrivare a sacrificarlo nella prossima sessione di calciomercato. Avevamo trattato il tema anche nell’accostare Romagnoli alla Juventus, contando sul fatto che i bianconeri non abbiano mai nascosto il loro apprezzamento per un calciatore che potrebbe ringiovanire il reparto arretrato, andando a formare una super coppia con Matthijs De Ligt.

Attualmente, Alessio Romagnoli guadagna 3,5 milioni di euro: uno stipendio che sarebbe fuori parametro rispetto alla rivoluzione che il fondo Elliott attuerà a breve termine. Si parla infatti di una riduzione della soglia massima per gli ingaggi, che non dovranno superare i 2 milioni: dunque il quadro sembra essere chiaro, se il capitano non dovesse accettare una riduzione dovrà essere ceduto. Riduzione che peraltro potrebbe non essergli nemmeno proposta: il Milan potrebbe sempre decidere di vendere il difensore centrale abbassando direttamente il monte stipendi . A quel punto ci sarebbe la fila fuori dalla sede della società rossonera, perché Romagnoli è già uno stabile elemento della nostra nazionale e un difensore tra i più affidabili in circolazione; l’età inoltre gioca a suo favore e per tante squadre sarebbe un colpo da novanta.

ROMAGNOLI ALLA LAZIO? CALCIOMERCATO, IL RAGAZZO GRADIREBBE

Anche e soprattutto per la Lazio, che potrebbe piazzarlo sul centrosinistra al fianco di Francesco Acerbi: Claudio Lotito e Igli Tare avrebbero già manifestato il loro interesse. Dal punto di vista del ragazzo, non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo: pur essendo cresciuto nelle giovanili della Roma (con cui ha esordito in Serie A), Romagnoli non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste e come il suo sogno sia quello di indossarne la maglia. Evidente dunque che una cessione a Formello lo renderebbe felice, anche se come detto nei suoi piani imminenti non figura un addio al Milan. Curiosamente, la sua vicenda sarebbe la stessa di Alessandro Nesta ma con viaggio opposta: l’allora capitano della Lazio, per ragioni di bilancio, era stato ceduto ai rossoneri dove poi era diventato una bandiera vincendo tutto. A 18 anni di distanza, qualcuno potrebbe vederlo come una sorta di risarcimento…



