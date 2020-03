Romagnoli rinnova col Milan?/ Calciomercato, rimane il nodo ingaggio

In casa Milan si lavora per definire la rosa rossonera per la prossima stagione e oltre a cessioni e arrivi, ecco che pure i rinnovi tengono banco in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. La dirigenza infatti sta valutando, prescindere a chi verrà in panchina (note le voci dell’approdo di Rangnick come prossimo allenatore-manager), quali saranno gli elementi da blindare e tra questi certo si presenta il volto del capitano Alessio Romagnoli, su cui non sono poche le voci di calciomercato che si sentono in questi giorni. Sono gli stessi tifosi a chiedersi se Romagnoli rinnoverà con il Milan o meno: certo la scadenza lontana dà speranza perché il tavolo di discussione tra dirigenza e giocatore si apra, ma pure vi è ben poco ottimismo sulle prossime mosse della dirigenza.

ROMAGNOLI RINNOVA COL MILAN? RIMANE IL NODO INGAGGIO

Come è noto la situazione in casa rossonera è ben critica e ci si aspetta non pochi problemi in vista della prossima sessione di calciomercato. Se ne parla da tempo: la dirigenza del Milan ha in mente un piano di forte riduzione dei costi, che porterà in primis a un’abbassamento importante del salary cap. Facile dunque immaginare che anche molti volti noti e storici come Donnarumma ma pure lo stesso Romagnoli, che vantano ingaggi importanti, possano venire messi alla porta nel momento in cui non si troverà un accordo al ribasso. Ricordiamo infatti che il difensore rossonero al momento guadagna 3.5 milioni a stagione, ma il piano della società è quello di fissare il tetto massimo tra i 1.5 e i 2 milioni a giocatore. Vediamo dunque subito che nel caso di Romagnoli sarebbe un ritocco importante, che lo stesso capitano potrebbe non accettare, pur conscio di aver già dimostrato, svariate volte, il suo attaccamento al club e alla maglia. Stando tali condizioni preliminari in ogni caso non sarà un rinnovo facile tra Romagnoli e il Milan e certo i dirigenti dovranno fare attenzione a gestire la trattativa anche di fronte ai tifosi.



