Romana Maggiora Vergano “Io, medico mancato”/ “Ho sostenuto una doppia maturità…”

Romana Maggiora Vergano, giovane e talentuosa attrice, è stata intervistata sull’edizione di Specchio di domenica 11 luglio 2021. Un’occasione, per lei, di parlare di sé a tutto tondo e di raccontarsi a trecentosessanta gradi, svelando il proprio percorso di formazione e focalizzandosi sugli obiettivi futuri, che preannunciano per lei una carriera di sicuro avvenire e colma di soddisfazioni. La ragazza, classe 1997, è partita da un curioso retroscena, che fa comprendere al meglio quanto sia ampio e variegato il suo retroterra culturale: “Sono un medico mancato, il richiamo del cinema è stato più forte”.

Già, un richiamo che ora la porterà dritta dritta dall’altra parte dell’Atlantico, direttamente negli States, per le riprese di “Cabrini”, un biopic incentrata interamente su Suor Francesca Saverio Cabrini, prima cittadina degli Stati Uniti d’America a diventare Santa nel 1946. Maggiora Vergano è stata scelta per questo impegno internazionale da un regista messicano, Alejandro Gómez Monteverde, che ha intravisto in lei potenzialità interessanti.

ROMANA MAGGIORA VERGANO: “A DIECI ANNI LA SCINTILLA PER IL CINEMA”

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata a Specchio, Romana Maggiora Vergano ha evidenziato che, dopo essersi iscritta all’età di dieci anni a un corso di musical, dove ha studiato danza, canto e recitazione, grazie alla sua insegnante, innamorata del cinema italiano, ha cominciato a vedere un film dopo l’altro, senza sosta: è stato allora che è nata la sua passione per il grande schermo. “Più mi nutrivo di visioni, più desideravo follemente di finire dentro quello schermo, per far provare ad altri le stesse emozioni che sentivo”, ha commentato l’attrice.

La svolta, paradossalmente, si è registrata nell’anno della sua maturità (scolastica), quando si è trovata costretta a sostenere una doppia maturità: proprio in quel periodo ricevette la telefonata per la serie tv di “Immaturi”: “Un’esperienza surreale, con ripercussioni decisive sul mio futuro – ha raccontato la giovane –. La mia famiglia ha sostenuto la mia scelta”. Così, Romana si è ritrovata alla “Gian Maria Volonté” a Roma, dove ha compreso fino in fondo quanto il cinema sia prima di tutto un lavoro di squadra.

ROMANA MAGGIORA VERGANO: “AVVENTURA USA? SONO EMOZIONATA”

Ultimato il percorso scolastico, Romana Maggiora Vergano ha iniziato a fare sul serio con il cinema e la tv: da “Don Matteo” a “Liberi Tutti”, dove, per sua stessa ammissione, ha avuto l’opportunità di prendersi meno sul serio. Adesso sarà anche la protagonista di “Gli Anni Belli”, in cui interpreterà la 16enne Elena, riluttante di fronte all’ennesima estate in compagnia dei genitori: “Ero sfiduciata al provino, perché con la mia faccia da bambina avrei potuto essere presa, ma sono sempre stata scarta per la mia altezza. Mi sono messa a polemizzare con il regista ed è stata una fortuna, perché è venuto fuori il mio animo rivoluzionario, lo stesso di Elena”.

Tra poco, scatterà l’avventura americana con “Cabrini”, dove Romana interpreterà un personaggio fragile e complesso, una giovane prostituta colpita dalla fede della suora: “Stento ancora a crederci, è il coronamento di uno dei miei sogni. Sono veramente grata di essere stata scelta, a detta del regista, per la mia tenerezza, in contrasto con la mia fisicità forte. Sono emozionata, ma ho anche grande paura e senso di responsabilità”.



