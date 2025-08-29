Romana Maggiora Vergano: "Il mondo del cinema è cattivo, ma ho resistito. Da ex esclusa oggi torno a Venezia con due progetti".

Romana Maggiora Vergano ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair dove ha raccontato alcuni retroscena sul mondo della recitazione che lei, attrice di successo, ha vissuto in prima persona. La 27enne, conosciuta al pubblico per aver debuttato nel film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani“, è pronta per accompagnare ben due film al Festival del Cinema di Venezia. Si tratta di Portobello, una serie tv che vedrà la luce su HBO l’anno prossimo e la pellicola “La valle dei sorrisi”, che sarà al cinema il prossimo 17 settembre.

E pensare che nei suoi sogni c’era quello di diventare un medico e di iscriversi alla facoltà di Medicina, ma poi è scattato qualcosa che ha cambiato radicalmente tutto. “Stavo per uscire dalla porta di casa per andare in Università e mi sono bloccata. Ho sentito le gambe tremare, mi sono dovuta sedere e, quando mamma mi ha raggiunta, le ho detto che non riuscivo a muovermi“, ha detto Romana Maggiora Vergano ai microfoni di Vanity Fair. Una volta calmatasi, ha capito che se non avesse provato a fare l’attrice avrebbe avuto rimpianti per tutta la vita.

Romana Maggiora Vergano e il battesimo di fuoco al cinema: “Mondo troppo cattivo per me“

Romana Maggiora Vergano ha vissuto momenti difficili quando a 18 anni in seguito a problemi ormonali aveva preso molto peso: “Avevo preso 15 chili e non riuscivo a perderli in nessun modo, facevo palestra, non mangiavo quasi nulla, ma niente“, spiega sempre a Vanity Fair. E questo la penalizzava moltissimo nelle audizioni, dove le facevano notare di avere qualche chilo di troppo. “In quel periodo che è durato circa un anno, ho cominciato a pensare: “Questo è un mondo troppo cattivo per me“, racconta.

L’attrice, oggi felice e onorata per tutti i traguardi raggiunti, sostiene che vedere corpi di forme diverse al cinema e sul piccolo schermo sia estremamente importante, allo stesso modo i ruoli di genere: “Io da ragazzina mi identificavo con i personaggi maschili dei cartoni animati perché quelli femminili erano per lo più bamboline“, confessa,” principessine da salvare”. Grazie ai registi che la stanno seguendo, è riuscita anche ad affrontare scene difficili, come quelle di nudo, ma ringrazia la professionalità degli attori che hanno avuto la delicatezza di farla sempre sentire a suo agio.