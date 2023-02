Romana Petri, chi è/ La scrittrice di “Rubare la notte” candidata al Premio Strega

Romana Petri, chi è

La scrittrice Romana Petri sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 21 febbraio, di Oggi è un altro giorno. Romana Petri è stata candidata al Premio Strega 2023, da Teresa Ciabatti, con il suo romanzo “Rubare la notte”, un libro sulla vita avventurosa di Antoine de Saint-Exupéry. “Romana Petri inventa un nuovo genere di biografia letteraria, tra la ricostruzione esatta alla Emmanuel Carrere (Io sono vivo, voi siete morti) e quella tutta d’immaginazione alla Joyce Carol Oates (Blonde). Anziché partire dai dati biografici, Petri parte dall’immaginario per ricostruire la vita dello scrittore – vita a sua volta travisata, romanzata al fine di rendere l’essenziale: l’urto tra quel che si crede che sia, e quel che è, tra origine e fine”, si legge sul sito del Premio Strega.

Romana Petri: il padre Mario

Romana Petri, pseudonimo di Romana Pezzetta, è scrittrice, traduttrice, insegnante di scuola superiore e ha diretto la casa editrice Cavallo di Ferro. In trentatré anni di carriera ha scritto venticinque libri. “Fare lo scrittore e l’editore insieme è molto utile. Per esempio, ridimensiona molto l’ego dello scrittore (generalmente un ego enorme), gli fa capire che l’editore non è un nemico… Fare questi due mestieri insieme aiuta a capire che ogni libro ha il suo destino e che si può intervenire solo fino a un certo punto”, ha raccontato Petri a Mangialibri.com. Nata nel 1965 a Roma, la scrittrice è la figlia del basso Mario Petri (nome d’arte di Mario Pezzetta), scomparso bel 1985. Nel 2015 è uscito “Le serenate del ciclone”, libro dedicato al padre Mario: un romanzo-biografia che ne abbraccia l’intera vita, dal 1922 al 1985.

