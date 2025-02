IL CAOS IN ROMANIA NON SI FERMA: ARRESTATO E INTERROGATO IL CANDIDATO FILORUSSO (FAVORITO PER LE PROSSIME ELEZIONI)

Ha vinto il primo turno delle Elezioni Presidenziali in Romania, poi le hanno annullate, cresce nei sondaggi con la piazza dalla sua parte e si prepara per il nuovo voto in maggio: e oggi succede che il candidato Calin Georgescu viene arrestato e interrogato dalla polizia rumena con potenziali accuse su presunti finanziamenti alla sua campagna elettorale. Non ci vuole un genio dell’analisi politica per capire che l’ultima mossa dei giudici a Bucarest rischiano di aumentare ancor di più il consenso attorno al candidato filorusso e anti-NATO, protagonista piuttosto “giovane” della politica rumena essendo sceso in campo proprio per il voto dello scorso 24 dicembre 2024.

Dopo che la Corte Costituzionale ha annullato i risultati del primo turno (che avevano visto l’arrivo al ballottaggio di Georgescu contro l’alta candidata di centrodestra, Elena Lancioni) proprio per presunte interferenze da Mosca nelle votazioni, il candidato sovranista è cresciuto a dismisura nei consensi con la piazza rumena schierata in maggioranza con la sua leadership. Ora è la polizia di Bucarest ad averlo fermato per interrogarlo in merito al finanziamento per la sua lista, con l’aggiunta di quasi 50 perquisizioni tra sostenitori e familiari: in tutto sarebbero 27 le persone, oltre a Georgescu, ad essere indagate con accuse a vario titolo “contro l’ordine costituzionale rumeno”. In particolare, sotto attenzione sarebbe Horațiu Potra, il responsabile della sigla di mercenari che fornisce da mesi protezione a Georgescu.

Dopo aver ottenuto le dimissioni del Presidente uscente Iohannis (che rischiava il procedimento per impeachment), il gruppo di partiti alleati di Georgescu – l’AUR di Simion, l’USR e il Sos Romania – ha gridato allo scandalo, annunciando la protesta davanti alla procura per chiedere spiegazioni politiche in merito all’arresto del candidato alle Elezioni. Sebbene sia noto il motivo delle indagini, non è chiaro perché sia giunto oggi il fumo e di quale accuse specifiche vengono mosse contro Georgescu: un sospetto viene lanciato dal suo team di collaboratori che sulla pagina ufficiale di Facebook ha scritto poco dopo il fermo «stava per presentare la sua nuova candidatura alla Presidenza dela Romania».

UE VS RUSSIA ANCHE IN ROMANIA: LA DIFESA DI ELON MUSK SU GEORGESCU

Trasportato davanti al procuratore generale della Repubblica romena, Georgescu – tramite il suo staff – si chiede dove sia finita la democrazia nel Paese che in pochi mesi ha annullato un voto popolare su indagini tutt’altro che chiare e verificate, specie davanti ad affermazioni piuttosto controverse rilanciate dall’ex commissario Ue Breton che ha sostenuto candidamente «se in Germania dovessero avvenire interferenze, faremo come in Romania annullando il voto».

Molto più semplicemente, il caos politico in Romania è figlio diretto dello scontro UE-Russia nato dalla guerra in Ucraina e giunto al culmine dello conflitto geopolitico dopo che gli Usa di Trump hanno iniziato a trattare con Vladimir Putin. La sconfitta a dicembre del partito europeista di centrosinistra guidato dal Premier Ciulacu (che ha poi vinto le Elezioni Parlamentari con pochissimo scarto di voti, ndr) ha messo in allerta Bruxelles, con la possibilità che alle prossime Presidenziali indette per maggio 2025 Georgescu possa avere ancora più consenso e voti in grado di sbaragliare gli avversari.

Nel pieno dello scontro a distanza tra Commissione Europea e ambienti filo-russi presenti anche in Romania, sui social interviene il patron di X Elon Musk segnalando l’arresto di Georgescu e definendolo come un episodio molto grave per la democrazia occidentale: «hanno arrestato chi ha ottenuto più voti alle ultime elezioni presidenziali in Romania», attacca lo stretto collaboratore del Presidente Usa Donald Trump, dando pieno valore alla teoria che spiega le indagini contro il candidato sovranista come una risposta alla sua volontà di stoppare gli aiuti all’Ucraina, oltre che l’interruzione di un pone aereo che avrebbe portato armi dal Pakistan verso Kiev (anche questa teoria diffusa ma non del tutto verificata ancora oggi, ndr). Per Musk l’arresto di Georgescu è assurdo, così come per il leader rumeno quanto avviene oggi è diretta conseguenza del «furto delle ultime Elezioni, vogliono bloccare la mia candidatura». Nel pieno delle complesse trattative sull’asse Usa-Ue-Russia per il futuro dell’Ucraina, il caos in Romania non è affatto un buon viatico in tal senso…