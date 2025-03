GEORGESCU SARÀ DELLA PARTITA (QUASI) SICURAMENTE: LA CORTE ACCOGLIE LA SUA CANDIDATURA

Una Corte toglie, l’altra dà: negli ultimi caotici giorni politici in Romania, il candidato indipendente della destra filo-russa Calin Georgescu si è visto prima annullare il ricorso presso la Corte CEDU sull’annullamento delle Elezioni Presidenziali dello scorso autunno, ma si è poi “riscattato” con l’ammissione della Corte Costituzionale alla candidatura per il prossimo voto fissato da Bucarest per il prossimo 4 maggio 2025. Quella stessa Corte Suprema che aveva negato il ballottaggio contro Elena Lasconi, annullando clamorosamente il primo turno del 24 novembre 2024, ora ha respinto i ricorsi e le critiche contro la registrazione della candidatura.

Georgescu può presentarsi ufficialmente per il ruolo di Presidente, appoggiato dalle liste indipendenti e dal partito della destra rumena AUR (con il leader George Simion che potrebbe ritirarsi per favorire il concentrare dei voti attorno all’ex professore accusato da UE e centrosinistra in Romania di essere alle “dipendenze” della Russia. Come ha commentato lo stesso Georgescu uscendo dal comitato elettorale dove ha presentato sabato la candidatura verso il “nuovo” primo turno delle Presidenziali, il 6 dicembre scorso «la democrazia è stata assassinata».

ROMANIA RESTA NEL CAOS TRA UE, UCRAINA E RUSSIA

Quello è il giorno in cui la Corte di Romania ha annullato i risultati delle Elezioni e da allora sono scattate le piazze di protesta che praticamente ogni settimana hanno sostenuto la nuova candidatura del vincitore di quel primo turno. Con i sondaggi che ora lo danno addirittura alle soglie del 50% (dopo il 21% dei risultati di novembre, ndr). Dopo quel “golpe”, accusa Georgescu, ora la democrazia in Romania è tornata a splendere, «oggi il popolo rumeno l’ha resuscitata», conclude Georgescu, sul quale pesa comunque la spada di Damocle dell’ammissibilità dopo le inchieste e l’arresto (con liberazione quasi immediata, ndr) per le presunte ingerenze russe sulla sua candidatura.

Dopo l’ondata di arresti nella cerchia attorno a Georgescu, con la grave accusa di tentato colpo di Stato, legami con Mosca e ambizioni ad uscire dalla NATO, la destra rumena viene accusata continuamente di voler portare il Paese lontano dal futuro dell’Europa. In realtà il tema è tutt’altro che definito, visto che a sua volta i partiti della galassia di Centro-destra in Romania respingono le accuse e parlano di un tentativo del Centrosinistra di delegittimare Georgescu e il popolo rumeno dopo i mancati risultati dei Governi Ciolacu e Iohannis.

Dal Cremlino negli ultimi giorni sono giunte informative in cui negano ogni legame con Georgescu, rintuzzando lo scontro con l’Europa e accusando Bruxelles di aver fermato il voto in Romania per impedire quanto avvenuto di recente in Georgia e Moldavia, con leader, istanze e governi anti-UE e più filo-Russia. Da par suo, il candidato ufficiale della destra rumena aveva anche tentato di ripristinare il primo turno di novembre trovando però il no secco della Corte CEDU, giunto appena tre giorni fa: la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha rigettato tutti i ricorsi e le rivendicazioni di Georgescu, definendole «infondate» e contro Costituzione.

E così torniamo a bomba, una Corte (quella europea) “toglie”, l’altra (quella rumena) “dà”, pur dopo aver “tolto” appena pochi mesi fa. Nel pieno del caos tra Ue-Russia-Ucraina, i risultati del voto in Romania il prossimo maggio sono molto attesi, sopratutto da Bruxelles: una vittoria ampia di Georgescu confermerebbe un problema di consensi non da poco per l’istituzione europea, nel pieno dello scontro (e riarmo) a distanza contro Mosca.