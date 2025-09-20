Romano Clarissa e Caterina Floriani Mussolini: chi sono i tre figli di Alessandra? "Non giudicatemi per il cognome": l'appello di...

ROMANO CLARISSA E CATERINA FLORIANI MUSSOLINI: “SI VIVE PER LORO”

Romano Clarissa e Caterina Floriani Mussolini, chi sono i figli di Alessandra e cosa sappiamo di loro? Nell’appuntamento di questo pomeriggio con “Verissimo”, uno dei momenti sicuramente più interessanti sarà quello dedicato all’intervista della politica di lungo corso e attrice capitolina, di cui parliamo quest’oggi pure in altra sede raccontando chi sono i suoi genitori e pure il rapporto con l’illustre zia Sophia Loren. Qui, invece, in attesa di scoprire se la diretta interessata ne parlerà con la padrona di casa, Silvia Toffanin, puntiamo idealmente i riflettori sui tre figli che la 62enne ha avuto dal lungo matrimonio con Mauro Floriani, suo attuale compagno. Attraverso anche le parole della madre, vediamo chi sono Romano Clarissa e Caterina Floriani Mussolini, figli di Alessandra, e cosa fanno oggi.

Melissa Satta spiazza: "Fidanzato Carlo Beretta? Non ci credevo"/ "Ama mio figlio Maddox"

Per raccontare chi sono Romano Clarissa e Caterina Floriani Mussolini, i figli di Alessandra, dobbiamo accennare brevemente alla loro famiglia e alla lunga storia d’amore del noto personaggio televisivo e opinionista con Mauro Floriani: dell’uomo diciamo più diffusamente in un altro pezzo, mentre qui ci basta ricordare che la coppia era convolata a nozze nell’oramai lontano 1989 e che i due erano diventati genitori per tre volte; dopo la nascita della primogenita Caterina nel 1995, era arrivata la sorella minore Clarissa (1997) e infine Romano, il più piccolo di casa (2003) e assurto agli onori delle cronache di recente non solo per via di quel cognome dall’eredità ‘pesante’ ma per una indimenticabile… prima volta.

Alessandro Baudo, chi è il figlio di Pippo Baudo/ Il riconoscimento a trent'anni: una vita in Australia

ALESSANDRA MUSSOLINI, “COGNOME DEI MIEI FIGLI? HO DECISO CHE…”

“È una decisione che abbiamo preso anche con l’accordo di mia sorella Elisabetta, per perpetuare in famiglia il cognome Mussolini”: con queste parole la politica, qualche tempo fa, aveva motivato la decisione di dare anche ai tre ragazzi il secondo cognome, oltre a quello ereditato dal papà Mauro. Infatti, nel nostro ritratto su chi sono Romano Clarissa e Caterina Floriani Mussolini, figli di Alessandra (“Si vive per loro”), va aggiunto questo tassello: e lei stessa, quando il compagno era stato coinvolto in un noto scandalo diversi anni fa, aveva spiegato che, pur non perdonandolo, non l’aveva lasciato proprio per tutelare proprio i suoi figli e la loro famiglia. Nonostante questo, in più circostanze ha aggiunto che quel cognome ha rappresentato spesso un problema, come lo è anche stato Scicolone, quello della madre che, come è noto, è la sorella di Sophia Loren.

Chi è Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta/ Si risposeranno per il 30esimo anniversario e....

Scoprendo chi sono Romano Clarissa e Caterina Floriani Mussolini, figli di Alessandra, invece possiamo dire che la primogenita ha nel suo curriculum l’aver lavorato per la Croce Rossa e, all’estero, come funzionario presso una importante società di consulenza e servizi internazionali; sua sorella minore, invece, si legge che ha fatto degli studi di scienze sociali ma che, al pari di Caterina, non sembra essere molto attiva sui proprio canali social, tanto è vero che sono pure rare le foto delle due giovani donne assieme alla madre. Più noto, come accennato, è invece Romano Floriani Mussolini: cresciuto nel vivaio della Lazio, era poi passato in prestito al Pescara nel 2023 in Serie C e l’anno successivo in B con la Juve Stabia, prima della recente avventura, sempre in prestito, con la Cremonese in A, dove di recente ha esordito (“Un sogno”). E con la scritta “Romano” dietro la maglia per evitare polemiche: “Sono successe tante cose in troppo poco tempo e questa serata non la dimenticherò mai perché l’esordio in A lo sognavo da sempre”.