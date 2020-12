Romano De Feo, marito Antonia Klugmann/ Noto sommelier le ha fatto “girar la testa”

Se in molti conoscono Antonia Klugmann, famosa chef e protagonista in una delle passate edizioni di Masterchef su Sky, in pochi conoscono Romano De Feo, il marito e noto sommelier che condivide con lei la passione per il buono. I due stanno insieme ormai da quasi vent’anni e se le passioni li accomunano, a dividerli è proprio il loro modo di fare e affrontare la vita. Lei stessa più volte ha spiegato che lei e suo marito sono praticamente all’opposto ma quando pensa al loro primo incontro e al momento complicato che stava vivendo, non può che dire cose meravigliose su di lui. Antonia Klugmann ha raccontato di aver incontrato il marito Romano de Feo proprio agli inizia della sua carriera, in due anni complicati da stagista in cui le belle parole sono sempre poche fino a quando non ha incontra lui che, addentato nel mestiere, faceva l’enotecario, non l’ha spinta a continuare.

Romano De Feo, marito Antonia Klugmann, chi è?

Sa lì in poi tutto è andato meglio. Antonia Klugmann cucinava per il suo amato fidanzato dopo il servizio e lui la spingeva a continuare sfruttando la sua dote e la sua sensibilità fino a quando poi non hanno iniziato insieme l’avventura nella ristorazione e anche quella nella vita. Adesso, alla soglia dei vent’anni insieme, cosa vogliono ancora fare e cosa sognano come coppia? Oggi la chef sarà ospite su Rai1 da Serena Bortone, sarà allora che svelerà quella che è la sua vita privata al fianco di un famoso sommelier che le “ha fatto girare la testa”?



© RIPRODUZIONE RISERVATA