Romano Prodi: “Accordo con l’Albania? Un’interessante commedia”/ “Premierato non lo voglio”

Romano Prodi boccia l’accordo raggiunto sui migranti tra Italia e Albania. Ospite di Piazzapulita, l’ex primo ministro ha spiegato: “È una buona idea per la Meloni… È un giochino perfetto. L’elettorato vota per chi ritiene che le tasse debbano essere abbassate ed i migranti trattati male. Il governo non riesce a fare nulla sulle tasse e decide di mandare i migranti fuori dall’Italia, nasce così un’interessante commedia con l’Albania”.

Soffermandosi sull’intesa tra Meloni e Rama, Prodi ha tenuto a rimarcare un aspetto: “Ognuno dei due leader fa gli interessi del proprio partito, è un accordo politicamente perfetto prima delle elezioni europee. Solennemente sarò celebrato alle porte delle elezioni. Solo dopo le elezioni europee ci si accorgerà che 3 mila persone al mese… Quindi è una piccolissima cosa: costa molto, ma il messaggio politico è forte”.

Dopo aver bacchettato il governo per la posizione assunta sul Medio Oriente – “L’Italia ha semplicemente seguito quello che era l’andamento generale, una posizione italiana sul Medio Oriente non c’è” – Prodi ha biasimato la riforma del premierato voluta fortemente dal centrodestra: “Io sono l’unico premier che ha avuto la sfiducia del Parlamento, perchè ritengo che il Parlamento sia il centro del Paese. E questa riforma spazza via il Parlamento, non la voglio!”. “Se vogliamo stabilità, ci basta una buona legge elettorale. Bastava completare il Mattarellum”, il pensiero di Prodi sul tema: “Non c’è bisogno di togliere poteri al presidente della Repubblica e di fare strani giochi… Se vogliamo la stabilità, facciamo la legge elettorale”.

