Ormai non ci sono più dubbi: Romano Prodi ha tirato i capelli alla giornalista Mediaset, Lavinia Orefici. Nelle ultime ore è emerso un nuovo video, trasmesso anche durante la trasmissione di La7 DiMartedì (che trovate più sotto), in cui si vede chiaramente l’ex presidente del consiglio mentre tira una ciocca di capelli alla collega di Quarta Repubblica. Sia chiaro, nulla di violento ne aggressivo, ma un gesto sbagliato per svariate ragioni, a cominciare dal fatto che lo stesso ha invaso l’intimità di una persona, senza dimenticare che una donna non si tocca nemmeno con una rosa come si suol dire.

Eppure l’ex premier ha negato di aver tirato i capelli a Lavinia Orefici, spiegando invece di aver messo semplicemente una mano sulle spalle alla stessa inviata del talk di Rete Quattro. I primi sospetti si erano avuti già lunedì sera, dopo che Quarta Repubblica aveva snocciolato il caso, ma ieri si è sciolto ogni dubbio dopo che DiMartedì ha mostrato il filmato incriminato da una inquadratura inedita e che fa chiarezza circa la tirata di capelli alla giornalista.

ROMANO PRODI TIRA I CAPELLI A LAVINIA OREFICI: COSA E’ SUCCESSO

Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, ha commentato l’episodio attraverso la propria pagina Instagram, pubblicando anche il filmato incriminato e spiegando: “Arriva la prova video della “tirata di capelli” di Prodi a una giornalista di Quarta Repubblica che aveva osato fargli una domanda. Cosa diranno ora a sinistra? E le femministe?”.

Ma cosa era successo? Lavinia Orefici aveva semplicemente fatto una domanda appunto a Romano Prodi sul manifesto di Ventotene, di cui si è fatto un gran parlare in queste ore, e alla fine l’ex premier aveva risposto in maniera decisamente inaspettata, “Non sono mica un bambino”, per poi appunto tirare i capelli alla sua interlocutrice. Un vero e proprio rimprovero quello del professore che aveva fatto il giro del web nel giro di poche ore e che ieri è stato finalmente spiegato.

ROMANO PRODI TIRA I CAPELLI A LAVINIA OREFICI: IL SILENZIO DELLE FEMMINISTE

Da quando il nuovo filmato è stato trasmesso è divenuto ovviamente virale, scatenando ancor di più il dibattito nei confronti di Romano Prodi. Se fino a poche ore fa tanti politici, soprattutto di sinistra, avevano espresso i loro dubbi e le loro perplessità, questo nuovo filmato sbugiarda completamente la tesi del professore e del buffetto sulla spalla.

Pesa in particolare il silenzio delle femministe, sempre in prima fila a difendere il gentil sesso ma in questo caso forse un po’ in imbarazzo in quanto la giornalista vittima di questo gesto sbagliato fosse una cronista di Quarta Repubblica e di Mediaset, visti in qualche modo come dei “nemici”. La stessa Lavinia ha raccontato di quanto sia stato “scioccante” quella tirata di capelli e che in 10 anni non le era mai capitato nulla di simile: “Offesa anche come donna”.