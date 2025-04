Durante la puntata di ieri di PiazzaPulita, il talk del giovedì sera di La7 condotto da Corrado Formigli, vi era ospite il professor Romano Prodi, ex presidente del consiglio. Il presentatore ha posto vari quesiti al suo ospite, e ad un certo punto lo ha incalzato sul famoso episodio della tirata dei capelli alla giornalista di Quarta Repubblica. Il riferimento è a quanto avvenne lo scorso 22 marzo quando Lavinia Orefici, che chiese lumi a Romano Prodi sul manifesto di Ventotene, ottenendo una risposta decisamente piccata, con tanto appunto del gesto di tirata di capelli.

Ne nacque un vero e proprio caso con l’ex premier che inizialmente disse di non aver compiuto quel gesto ai danni della giornalista, fino a che non venne pubblicato il video che smascherò lo stesso Romano Prodi. Nonostante fu evidente il comportamento, tutt’altro che consono, ai danni di Lavinia Orefici (che ammise di essere rimasta scioccata da quel fatto), Romano Prodi non si è mai scusato, e lo stesso ha fatto ieri sera, ospite appunto di Formigli.

ROMANDO PRODI: LE PAROLE A PIAZZAPULITA

“La seconda domanda – le parole del conduttore al suo ospite – mi scusi ma io non posso non fargliela professore. Lei è stato per settimane attaccato dai giornali di destra e alcune trasmissioni per questa tirata di capelli ad una collega che le ha fatto questa domanda sul manifesto di Ventotene. Ora non voglio fare la moviola ma crede di essere stato vittima di una trappola, di avere sbagliato e soprattutto, si aspettava tanto rumore per questo?”.

Questa la replica del professore: “Lei crede che quella mossa sia aggressiva, che abbia intimidito? Cosa diciamo, ho intimidito? Ho risposto alla domanda. Lei quando ha fatto una domanda mi ricordo bene, non gli ha risposto l’interlocutore di destra (riferendosi ad una intervista di Formigli al presidente del senato, Ignazio La Russa ndr). Ecco io ho risposto… non posso aver intimidito nessuno”.

ROMANDO PRODI: “EVIDENTEMENTE DO FASTIDIO A QUALCUNO”

Quindi Romano Prodi ha proseguito: “Trappola o non trappola? Non è una novità, è da anni che i giornali di destra mi colpiscono e non capisco perchè. Anche la Meloni? La Meloni due volte. Alla fine io sono una voce libera, dico quello che penso e questo viene sopportato male, basta un piccolo incidente per fare un affare di stato”.

“Mi sono scusato alla fine? Scusato… voglio dire, uno si scusa di una malefatta ma di una cosa così piccola si dice, va bhe, pazienza, ma niente di più… però ho trovato abbastanza interessante come si sia costruito da questo qualcosa, vuol dire che tutto sommato qualche fastidio lo do”. Nel corso della chiacchierata il professore si è espresso anche sui dazi di Donald Trump, prima messi poi tolti per 90 giorni (escluso la Cina), precisando che l’Unione Europea rischia di diventare un punching ball in questa situazione, di fatto presa a pugni dal tycoon newyorkese.