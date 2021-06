Romano Prodi/ “Primarie Pd? Un miracolo! Ora convergere sull’agenda con il M5s”

Nessun flop per le primarie Pd, anzi: non ha dubbi Romano Prodi. Intervenuto ai microfoni de La Stampa, l’ex premier ha sottolineato che 27 mila votanti a Bologna sono un’enormità, soprattutto se si considera il dato in confronto a quello dell’affluenza alle regionali francesi, arrivata appena al 33%: «Io dico che è un miracolo, ecco!».

La battaglia delle primarie Pd a Bologna è stata vinta dall’assessore Matteo Lepore, che ha prevalso sulla renziana Isabella Conti, e il candidato sindaco ha fatto un appello al Partito Democratico nazionale a recuperare i valori solidali: «Non è la strada da seguire solo nel Pd, è il Paese che deve seguire questa strada».

ROMANO PRODI SULLE PRIMARIE PD

Nel corso dell’intervista al quotidiano torinese, Romano Prodi ha sottolineato che tutte le statistiche segnalano un aumento del numero di poveri negli ultimi 30 anni, questo non può che spingere la politica a rendere il Paese più solidale. L’ex primo ministro ha poi parlato del rapporto tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: «Che ci siano opinioni anche contrastanti nelle differenti città non ci deve stupire, c’è pure un’autonomia nei partiti locali. Il problema è una convergenza nazionale – ha aggiunto Romano Prodi – e questa va costruita passo per passo, sul programma».

