Era appena atterrato all’aeroporto di Orio al Serio dopo il volo da Riga, quando l’ex campione del mondo di ciclismo Romans Vainsteins è stato bloccato e arrestato. Il 52enne lettone avrebbe volato gli obblighi di assistenza familiare, quindi i carabinieri di Lecco, dopo le formalità di rito, lo hanno portato nel carcere di Bergamo.

La vicenda è stata ricostruita dall’Eco di Bergamo, secondo cui l’ex atleta era tornato in patria nel 2001 dopo essersi separato dalla moglie, che risiede in un Comune della provincia di Bergamo con la loro figlia. In base agli accordi presi in fase di separazione, avrebbe dovuto versare 516 euro di mantenimento per la figlia, ma avrebbe smesso di farlo dal 2013.

Per questo motivo la moglie lo aveva denunciato e Romans Vainsteins era finito a processo, che si era concluso con una condanna per lui a 4 mesi di carcere e al pagamento di una multa di 300 euro. Finora non era stato possibile eseguire la pena, di conseguenza dopo l’atterraggio è stato arrestato e ora dovrà scontare la sua pena per un reato per il quale si rischia fino a un anno di reclusione.

LA PARABOLA DI ROMANS VAINSTEINS

Romans Vainsteins è protagonista di una triste parabole, visto che 25 anni fa aveva raggiunto il successo nel suo sport con la vittoria del Mondiale, mentre oggi arriva la notizia dell’arresto per il mancamento pagamento del mantenimento alla figlia, rimasta a vivere con la madre prima a Bergamo, poi a Stezzano, dove lo stesso ex atleta aveva vissuto prima di andar via dopo la separazione.

Infatti, Romans Vainsteins era tornato in Lettonia, dove è stato raggiunto dalla denuncia della moglie. I versamenti prima erano diventati saltuari, poi si erano fermati del tutto. Da qui la battaglia giudiziaria con la sentenza di condanna che non aveva riconosciuto le attenuanti generiche a Vainsteins. L’ex ciclista aveva terminato la sua carriera nel 2004 a causa di una serie di infortuni, quindi aveva cominciato ad aiutare il fratello nel mercato dei mobili.