Romanzo Criminale/ Video, su Rete 4 il film di Michele Placido (14 giugno)

Romanzo Criminale va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 14 giugno, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un film realizzato in Italia nel 2005 dalla Cattleya mentre la distribuzione è stata gestita dalla Warner Bros. La regia della pellicola è stata affidata a Michele Placido con il soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Giancarlo De Cataldo il quale ha collaborato con il regista e con Sandro Petraglia e Stefano Rulli per la stesura della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Paolo Buonvino la scenografia è di Paola Comencini e nel cast sono presenti Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Stefano Accorsi, Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca.

Romanzo Criminale, la trama del film

Ecco la trama di Romanzo Criminale. Ci troviamo nella città di Roma verso la fine degli anni 60 con quattro ragazzini che decidono di organizzare un vero e proprio colpo ed in particolar modo di rubare un’auto. I 4 ragazzini si ritrovano purtroppo davanti a loro un blocco di pulizia che riescono ad evitare uccidendo però un agente. Non sapendo cosa fare, si fermano presto una roulotte che diventa il loro nascondiglio all’interno della quale i quattro decidono di diventare dei veri e propri malviventi affibbiandosi anche dei soprannomi.

Da questo momento in poi diventano il libanese, il dandi, il freddo e il grana. Pochi minuti più tardi arriva la polizia che era riuscita a seguire le tracce dell’automobile rubata e durante uno scontro a fuoco il grana viene ucciso, mentre il freddo viene arrestato e portato in carcere. Alcuni anni più tardi ed in particolar modo dopo che l’uomo arrestato è uscito di carcere, questi amici si ritrovano per formare un gruppo criminale con l’intento di fare tanti soldi.

Assoldano una serie di gangster che li aiuteranno nelle loro vicende ed in particolar modo portare a segno il rapimento di un famoso e ricco imprenditore romano il quale tuttavia viene ucciso ancora prima che la banda possa mettere le mani sul riscatto. Con i soldi fatti con questo crimine, invece di darsi alla bella vita decidono di mettere in essere una vera e propria organizzazione criminale che ha come obiettivo quello di controllare diversi aspetti della vita privata e pubblica di Roma.

La banda avrà quindi modo di controllare i traffici di stupefacente, ma anche la prostituzione nonché tutte le truffe che vengono messe in atto sfruttando ingerenze e soprattutto bustarelle nei confronti di politici e uomini di potere. Sulle loro tracce però ci sarà un commissario di polizia che spenderà tutte le proprie risorse ed ogni singolo momento della propria esistenza per poter arrestare i componenti di questa banda e quindi mettere fine ai tanti crimini che sono stati eseguiti nel corso degli anni.

Video, il trailer di Romanzo Criminale





