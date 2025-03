Nella giornata di oggi a Roma si è tenuto l’evento di presentazione del progetto AI & Analytics Hub promosso dalla Fondazione Rome Technopole con un convegno intitolato ‘AI per le aziende: tra innovazione, regole e umanità‘ utile a dare il via a quell’ambito dialogo tra i mondi delle industrie, delle istituzioni e delle accademie per favorire l’adozione delle più importanti novità tecnologiche nelle imprese del bel paese: presenti all’evento di presentazione del progetto la Rettrice dell’Università romana della Sapienza – nonché presidentessa di Rome Technopole – Antonella Polimeni e il presidente della Camera di commercio romana Lorenzo Tagliavanti.

Adolf Neumeier, omicidio o incidente?/ Un mistero irrisolto nel cuore di Roma

L’obiettivo del progetto AI & Analytics Hub di Rome Technopole è quello – appunto – di favorire e stimolare l’adozione di soluzioni come l’intelligenza artificiale all’interno delle imprese per ottimizzarne i processi aziendali a beneficio della competitività grazie ad un apposito osservatorio che monitora le novità tecnologiche, a workshop tra aziende e università per stimolare il dibattito e il dialogo costruttivo e – non da meno – a veri e propri corsi formativi riservati alle imprese sulle novità osservate e discusse.

Omicidio Sara Di Pietrantonio, uccisa e bruciata dall'ex Vincenzo Paduano/ La mamma: "I segnali di pericolo…"

Durante l’evento di Rome Technopole – proprio per parlare delle novità dell’IA e del progetto formativo – sono intervenute figure come il direttore della Fondazione Stefano Penna, il referente di Flagship project Ivan Luciano Danesi, l’esperto di privacy Guido D’Ippolito, l’avvocato Niccolò Travia e il cofondatore di Tlon Andrea Colamedici; ma anche i docenti Fabio Massimo Zanotto, Ettore Battelli, Marta Bertolaso e Simone Scardapane, che detengono cattedre – rispettivamente – in Ingegneria dell’impresa, Diritto Privato, Filosofia della Scienza e Reti neurali.

"Papa Francesco è morto": blitz influencer complottisti al Policlinico Gemelli/ Ma vanno nell'ala sbagliata..

Cos’è e a cosa serve il progetto AI & Analytics Hub di Rome Technopole: “Mettere in rete accademie, aziende e istituzioni”

“L’intelligenza artificiale e in particolare le tecniche di apprendimento automatico – ha spiegato durante l’evento romano la presidentessa di Rome Technopole Antonella Polimeni – sono oggi al centro di un interesse accademico, industriale e mediatico senza precedenti” che costringe tutti noi a “comprendere” le trasformazioni in corso per imparare a governarle: in tal senso l’Università diventa “cruciale” per “formare i giovani affinché acquisiscano le competenze necessarie” e per evitare che si creino delle dannose “barriere di esclusione“; il tutto favorendo “la collaborazione tra industria, accademia e ricerca pubblica” nei più importanti settori industriali del paese.

Dal conto suo, la direttrice generale di Rome Technopole Sabrina Saccomandi ha ricordato che “l’Intelligenza Artificiale può essere una leva straordinaria di competitività“, purché – naturalmente – sia supportata da “un quadro di regole chiaro” che tenga conto anche degli “impatti sociali ed etici“: proprio qui si inserisce il progetto AI & Analytics Hub con il quale si vuole “creare uno spazio di confronto e formazione” che unisca “competenze scientifiche, esigenze aziendali e istituzioni di regolamentazione“.