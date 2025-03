ROMELU LUKAKU, SERATA TUTTA NAPOLETANA CON GIGI D’ALESSIO A…

Romelu Lukaku, chi è il calciatore del Napoli e cosa sappiamo della sua (presunta) fidanzata? Serata tutta… partenopea quella che si appresta a vivere il pubblico di “C’è Posta per Te”, su Canale 5: infatti, nel programma condotto da Maria De Filippi ci sarà spazio per due ospiti speciali legati alla città di Napoli, ovvero il cantautore e conduttore televisivo Gigi D’Alessio e il 31enne attaccante belga, già visto in Italia con le maglie della Roma e dell’Inter. E, in attesa di capire di quale sorpresa saranno protagonisti entrambi, possiamo scoprire qualcosa di più su Romelu Lukaku e la sua carriera, accendendo i riflettori sulla sua movimentata vita sentimentale e sulla sua compagna, su cui aleggia il mistero.

Classe 1993, nato ad Anversa (Belgio) e considerato uno dei centravanti più forti degli ultimi anni, Romelu Lukaku è un attaccante di origini congolesi e dello Zaire, per via del padre, che ha speso finora gran parte della sua carriera in Premier League, militando con Everton, West Bromwich, Manchester United e Chelsea, oltre che in Serie A dove, approdato nel 2019 per volere di Antonio Conte all’Inter, ha militato in nerazzurro in due parentesi (con tanto di cessione record per il club milanese, ritorno da figliol prodigo e poi ‘tradimento’ conclusivo con tanto di addio polemico), prima di giocare per una stagione nella Roma e infine a Napoli dall’0estate scorsa: la cessione al club azzurro del recordman di reti con la nazionale belga (85 reti in 120 presenze) ha reciso definitivamente il legame di Lukaku col Chelsea, in cui aveva giocato per ben quattro diversi periodi ma senza mai molta fortuna.

GOSSIP SU LUKAKU, TRA MEGAN THEE STALLION E IL MISTERO SULLA MADRE DI…

A proposito invece della vita privata e gli amori di Romelu Lukaku, anche per via della privacy mantenuta dal ragazzo e dal fatto di crescere due figli senza avere notizie certe su chi sia la madre, si tratta di un argomento su cui il gossip è sempre andato a nozze e al momento non si hanno certezze su chi sia la sua presunta fiamma. Ma andiamo con ordine: Romelu è padre di due bambini, Romeo di circa 6 anni e il più piccolo, Jordan (chiamato così in onore del fratello, anch’egli calciatore), cresciuti dal papà assieme all’onnipresente mamma Adolphine. Stando a un pezzo apparso sul ‘Corriere della Sera’, la madre sarebbe Sarah Mens, sua ex fidanzata conosciuta in quel di una vacanza a Miami, volto noto della showbiz nei Paesi Bassi e figlia del conduttore tv Harry Mens, popolare conduttore della tv olandese.

Per quanto riguarda invece la fidanzata attuale di Romelu Lukaku, alcuni rumors parlano di una relazione ancora con Megan Thee Stallion (pseudonimo di pseudonimo di Megan Jovon Ruth Pete) anche se un video, registrato lo scorso settembre a una festa organizzata per i giocatori del Napoli, non riesce a dirimere la questione. Infatti, compagna della 31enne punta sarebbe la quasi coetanea rapper statunitense, classe 1995 e originaria di San Antonio (Texas), col quale si era presentato nel maggio 2023 al matrimonio dell’ex partner d’attacco all’Inter, e forse ex amico, Lautaro Martinez. Pare che i due, entrambi sotto contratto dell’agenzia fondata da Jay-Z, la Roc Nation, si siano conosciuti grazie al 55enne artista e produttore discografico, anche se i loro avvistamenti pubblici e le ‘paparazzate’ latitano (forse per via della volontà di Lukaku di tenere lontano dai riflettori il suo privato). Tuttavia, alla cena organizzata dal patron Aurelio De Laurentiis in un ristorante partenopeo per i suoi calciatori, in un video circolato sui social Big Rom era in compagnia di una donna, non ben riconoscibile, che aveva un look un po’ diverso da quello di Megan Thee Stallion. Che si tratti di una nuova fiamma o una delle tante trasformazioni dell’artista hip hop?