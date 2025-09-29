Romelu Lukaku, morto papà Roger: lui pure attaccante, che ha giocato nello Zaire, si è spento a Kinshasa all'età di 58 anni.

ROMELU LUKAKU, MORTO IL PADRE: L’ATTACCANTE PIANGE ROGER

Per Romelu Lukaku grave lutto in famiglia: è morto papà Roger, che qualcuno conoscerà anche come ex attaccante. Si può proprio dire figlio d’arte: Roger Lukaku era nato nel giugno 1967 a Kinshasa, capitale di quello che allora si chiamava Zaire e oggi è la Repubblica Democratica del Congo, ed è morto ieri a Kinshasa, all’età di 58 anni.

“Grazie di tutto” è il succo del messaggio con cui su Instagram Romelu Lukaku, attualmente ai box per un infortunio subito all’inizio della stagione con la maglia del Napoli, ha annunciato la morte del padre cui era profondamente legato, tanto da aver indossato anche le sue scarpe.

Aveva 12 anni, Lukaku junior, quando ha segnato la bellezza di 76 gol con le giovanili dell’Everton e lo ha fatto con gli scarpini di papà Roger; purtroppo, al termine della carriera da calciatore, quest’ultimo ha vissuto momenti difficili conoscendo anche la povertà, come del resto lo stesso Lukaku ha più volte raccontato.

Nonostante questo, Romelu ha scelto da subito di intraprendere le orme del padre, volendo diventare un calciatore professionista; ci è riuscito e anche discretamente bene, a differenza di Roger lui, potendolo fare, ha scelto la nazionale del Belgio mettendosi ancor più in evidenza a livello internazionale.

MORTO ROGER LUKAKU: LA CARRIERA

Parlando della morte di Roger Lukaku, possiamo brevemente ripercorrere la carriera del papà di Romelu e Jordan Lukaku (il secondo è passato anche dalla Lazio). È stato come detto un attaccante, che ha giocato soprattutto in Belgio con una breve parentesi turca nel Gençlerbirligi; lo si ricorda in particolar modo con le maglie di Malines (già calato rispetto ai fasti di fine anni Ottanta) e Ostenda, poi la carriera Roger Lukaku l’ha chiusa nelle serie minori di questo Paese. Nel corso di questi anni, tra il 1993 e il 1996, è anche riuscito a indossare la maglia della sua nazionale: come già riportato, lo Zaire.

Con questa selezione ha disputato per due volte la Coppa d’Africa: nel 1994 è stato eliminato ai quarti dalla Nigeria dopo aver vinto il girone (contro Mali e Tunisia), due anni dopo un suo rigore ha aperto le danze nel 2-0 alla Liberia e ancora una volta sono arrivati i quarti, stavolta il ko è arrivato per mano del Ghana. Da ricordare poi che Roger Lukaku ha vinto tre volte (consecutive) il campionato della Costa d’Avorio con l’Africa Sports, squadra con la quale ha sollevato anche la Coppa nazionale. “Io non sarò più lo stesso, la vita non sarà più la stessa” ha scritto Romelu Lukaku nel salutare papà Roger, a conferma di quanto stretto fosse il legame tra i due.