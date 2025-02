Il nuovo concorrente del Grande Fratello Federico Chimirri ha alle spalle una lunga carriera e vita privata. Andiamo a scoprire tutto su di lui e sul figlio Romeo, avuto da una relazione precedente. La storia d’amore che lo ha reso protagonista del gossip qualche anno fa è stata quella con Giulia Cavaglià, ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne che aveva fatto tanto parlare di sè. Prima di lei Federico Chimirri ha avuto una lunga relazione anche con Silvia Provvedi, famosa per essere parte de “Le Donatella” insieme alla gemella.

Ad un certo punto la loro storia è finita, ma nè lui nè la cantante avevano mai svelato la verità sulla rottura e ancora oggi non so conosce perchè si sono lasciati. Molti non lo sanno ma Federico Chimirri ha anche un figlio di nome Romeo, nato da una relazione di cui non si sa nulla. Non si conosce, infatti, il nome della donna che è diventata la madre del bambino, e il gieffino sembra voler mantenere altissima la sua privacy per tutelare il piccolo. Sui social, però, non esita a celebrare l’amore per Romeo, con tante foto che li ritraggono insieme.

Figlio Federico Chimirri: quanti anni ha e le dolci foto sui social

Romeo è il figlio di Federico Chimirri. Di lui non si sa molto, se non che dovrebbe avere circa 9 anni. Il concorrente del Grande Fratello ha dichiarato che tutto quello che fa lo dedica a lui, e tutti i successi sono per il ragazzo. Dalle foto sui social sembrano estremamente legati e fanno moltissime cose insieme, tuttavia, il riserbo sulla sua famiglia più stretta rimane altissimo e Federico non si sbottona facilmente. Nel 2018 il ragazzo aveva partecipato al trono di Sara Affifella e poi a quello di Nilufar Addati come corteggiatore di Uomini e Donne, sebbene non abbia ottenuto molto successo. Diversa è la storia sulla musica, dato che di recente ha lanciato il suo album musicale come DJ.