Romeo & Drill, chi sono? In gara con “Giorno di scuola”/ “Sanremo Giovani? Emozioni assurde”

Chi sono Romeo & Drill in gara con “Giorno di scuola” a Sanremo Giovani 2022

Romeo & Drill in gara con “Giorno di scuola” a Sanremo Giovani 2022. Il duo romano composto da Patrizio Romeo (in arte Romeo) e Francesco Manfredi (in arte Drill) sono in attività dal 2019. A dicembre 2019 i due cominciano a collaborare insieme dopo l’incontro con il produttore Mr. Brux. Il duo debutta con il singolo ” : “scritto un anno fa in un pomeriggio preso male “Chissenefrega” ampliando la loro connessione musicale e umana. Diversi i brani a cui hanno lavorato nel corso di questi anni, ma nel 2021 il duo ha deciso di puntare tutto sul singolo “Sono ancora morto” con Leave Music.

Da febbraio 2022 il duo romano è seguito da Mr.Brux con cui stanno lavorando ad una serie di progetti, tra cui anche il singolo portato in gara alla finalissima di Sanremo Giovani 2022.

Romeo & Drill parlando del brano “Giorno di scuola”

Romeo & Drill sono tra i dodici finalisti in gara a Sanremo Giovani 2022, il Contest musicale condotto da Amadeus in prima serata su Rai1. Durante la finale, infatti, scopriremo i nomi dei giovani che si aggiungeranno alla lunga lista di big che gareggeranno al Festival di Sanremo 2023. Tra i papabili c’è anche il duo romano che, intervistato da Radio Tv Corriere ha raccontato l’emozione provata quando hanno scoperto di essere stati scelti tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2022: “un saliscendi di emozioni assurde. Siamo partiti da una cameretta e ora ci troviamo qui, in un ambiente fantastico. Speriamo di rimanerci il più possibile. Siamo davvero orgogliosi di questo percorso”.

Non solo, il duo ha parlato anche del brano “Giorno di scuola” con cui sono in gara a Sanremo Giovani: “scritto un anno fa, insieme, in un pomeriggio preso male. Il triste misfatto è diventato qualcosa di divertente”. Infine parlando di sogni nel cassetto hanno detto: “sogniamo di proseguire, insieme, a fare musica”.

