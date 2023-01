Romeo e Giulietta, causa Hussey-Whiting/ “Scene di nudo? Zeffirelli ci ha ingannati”

“Romeo e Giulietta”, gli attori fanno causa alla Paramount

Dopo più di cinquant’anni, la versione di “Romeo e Giulietta” del 1968 è finita nell’occhio del ciclone. Olivia Hussey e Leonard Whiting, protagonisti del film che all’epoca delle riprese erano solamente due adolescenti, hanno deciso di denunciare la Paramount con l’accusa di sfruttamento sessuale. Il film, diretto da Franco Zeffirelli, ha infatti suscitato delle polemiche. In una scena in camera da letto, venivano inquadrate le natiche di Whiting e i seni nudi di Hussey. I due attori, oggi entrambi sulla settantina, hanno intentato una causa presso la Corte Superiore di Santa Monica. La Paramount è stata accusata di averli sfruttati sessualmente e di aver distribuito immagini di nudo di loro adolescenti.

Zeffirelli, morto nel 2019, avrebbe assicurato a entrambi gli attori che non sarebbero stati ripresi nudi e che avrebbero indossato indumenti intimi color carne nelle scene in camera da letto. Eppure negli ultimi giorni di riprese, il regista li avrebbe implorati di esibirsi nudi e truccati altrimenti “il film sarebbe fallito”. All’epoca Hussey aveva 15 anni e Whiting 16. Secondo la denuncia, Zeffirelli assicurò loro che nessuna nudità sarebbe stata fotografata o pubblicata nel film. Dunque Whiting e Hussey sarebbero stati filmati nudi a loro insaputa.

“Angoscia mentale e disagio emotivo dopo l’uscita del film”

Tony Marinozzi, business manager di entrambi gli attori, ha spiegato: “Quello che è stato detto loro e quello che è successo sono due cose diverse. Si sono fidati di Franco Zeffirelli. A 16 anni, come attori, hanno creduto che non avrebbe violato la fiducia che avevano. Franco era loro amico e francamente, cosa dovevano fare? Non c’erano opzioni”. Secondo la denuncia, Hussey e Whiting avrebbero sofferto di angoscia mentale e disagio emotivo dopo l’uscita del film e avrebbero anche perso opportunità di lavoro, avendo carriere limitate dopo lo stesso “Romeo e Giulietta”.

I due attori ora chiedono alla Paramount danni “che si ritiene superino i 500 milioni di dollari”. “Le immagini di nudo di minori sono illegali e non dovrebbero essere esibite”, ha dichiarato l’avvocato degli attori, Solomon Gresen. “Questi erano bambini molto piccoli e ingenui negli anni ’60 che non avevano alcuna comprensione di ciò che stava per colpirli. All’improvviso sono diventati famosi a un livello che non si sarebbero mai aspettati, e inoltre sono stati violati in un modo che non sapevano come affrontare” ha spiegato ancora.











