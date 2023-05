Romeo e Giulietta e scene di nudo/ Giudice archivia causa: “Nessun abuso sul set”

Olivia Hussey e Leonard Whiting, attori protagonisti dello storico film Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, hanno perso la causa nei confronti della Paramount Picturs. I due avevano deciso di citare in giudizio la nota società cinematografica americana lo scorso anno, sostenendo di essere stati sfruttati a livello sessuale durante una scena di nudo nel film in cui erano minorenni. Nel dettaglio, nella scena incriminata si vedono le natiche di Whiting e il seno di Hussey, e all’epoca lui aveva 16 anni e lei 15 (era il 1968 e oggi ne hanno 72 e 73).

I due attori avevano chiesto un risarcimento superiore ai 500 milioni di dollari per via dei danni che avrebbero subito, ma il giudice di Los Angeles, Alison Mackenzie, ha respinto le loro accuse concludendo che la scena non fosse «sufficientemente sessualmente suggestiva» tale da mettere in discussione le difese alla libertà d’espressione che vengono garantite dalla Costituzione degli Stati Uniti d’America, garantite dal primo emendamento. Inoltre ha affermato che la causa non soddisfa i requisiti per sospendere la prescrizione, così come previsto invece nei casi di abusi sessuali sui minori.

ROMEO E GIULETTA E LE SCENE DI NUDO, L’AVVOCATO DEI DUE ATTORI PRONTO A RICORSO

Solomon Gresen, avvocato di Hussey e Whiting, ha spiegato che i suoi clienti sarebbero intenzionati a ricorrere in Appello: “I bambini non possono acconsentire all’uso di queste immagini. Stanno approfittando di queste immagini senza consenso”, ha spiegato.

Quando Hussey e Whiting citarono la Paramount, il figlio di Franco Zeffirelli, Pippo, si era scagliato contro la tempistica scelta dai due attori per denunciare la vicenda di Romeo e Giulietta: “E’ imbarazzante sentire che oggi, a cinquantacinque anni di distanza dalle riprese, due anziani attori che debbono la loro notorietà essenzialmente a questo film si sveglino per dichiarare di avere subito un sopruso che ha provocato loro anni di ansia e disagio emotivo. A me risulta che in tutti questi anni abbiano sempre mantenuto un rapporto di profonda gratitudine e amicizia nei confronti di Zeffirelli, rilasciando centinaia di interviste nel ricordo felice di questa loro fortunatissima esperienza, coronata da un successo mondiale”.

