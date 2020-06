Romero alla Roma?/ Calciomercato, spunta l’ipotesi di scambio con Cengiz Under

Pubblicità

Cristian Romero è sicuramente una delle migliori sorprese della nostra Serie A, relativamente agli ultimi anni: nella prossima stagione le sue prestazioni potrebbero finire in mano alla Roma che, come riporta Tuttosport, starebbero portando avanti l’ipotesi di uno scambio che coinvolge la Juventus e porterebbe Cengiz Under a Torino. Romero è un’intuizione del Genoa, che nell’estate del 2018 lo aveva acquistato dal Belgrano: il difensore argentino aveva 20 anni e un passato da terzino destro, salvo poi essere spostato al centro della difesa per i suoi mezzi fisici. Nella Marassi rossoblu la sua fortuna è stata il cambio di allenatore: con Davide Ballardini non aveva mai giocato, ma a sorpresa il tecnico romagnolo è stato esonerato e Ivan Juric, sedutosi sulla panchina della sua vecchia squadra, ha immediatamente mandato in campo il nuovo difensore.

Pubblicità

CRISTIAN ROMERO ALLA ROMA?

Da quel momento Romero non è più uscito, dimostrando di essere un elemento preziosissimo per la retroguardia del Grifone; anche l’anno seguente, quando Aurelio Andreazzoli è diventato il nuovo allenatore della squadra, la sua presenza sul terreno di gioco è stata costante. Nel frattempo però era arrivata la Juventus, proprio la squadra dell’esordio in Serie A: i bianconeri hanno fiutato l’affare e se lo sono assicurato per 26 milioni di euro. L’argentino è comunque rimasto al Genoa in prestito annuale; qualche tempo fa ventilavamo l’ipotesi che il suo cartellino potesse venire utilizzato per qualche scambio o come contropartita, ed è quello che potrebbe succedere. Attualmente nella difesa della Juventus ci sarebbe poco spazio, specialmente se anche Daniele Rugani dovesse restare; dunque per Romero il destino sarebbe quello di un’altra avventura a titolo temporaneo oppure la cessione definitiva.

Pubblicità

La Roma si è fatta avanti: come sappiamo i giallorossi devono sistemare il loro reparto arretrato, saluteranno con tutta probabilità Federico Fazio e non sono sicuri di trattenere Chris Smalling. Resterebbero a quel punto elementi giovani e che hanno giocato con il contagocce, al netto di Gianluca Mancini: difficile impostare una linea difensiva pensando a Mert Cetin o Roger Ibanez – almeno oggi – più semplice invece ipotizzare che Romero possa fare il salto di qualità e ringiovanire sì il reparto, ma potendo godere di una maggiore esperienza. Sia lui che Cengiz Under sono valutati 30 milioni, euro più euro meno: sarebbe dunque uno scambio alla pari e la Roma prenderebbe due piccioni con una fava, perché sulla carta l’offerta dell’esterno turco alla Juventus servirebbe anche per “allontanare” i bianconeri da quello che è l’obiettivo principale, vale a dire Nicolò Zaniolo. Tecnicamente dunque lo scambio si potrebbe fare, e sarebbe un’occasione per entrambe; vedremo però se alla fine si arriverà a condurre la nave in porto, intanto dobbiamo aspettare che la Serie A torni a giocare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA