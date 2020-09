Romero all’Atalanta/ Calciomercato, accordo con la Juventus: le cifre

Cristian Romero all’Atalanta, manca solo l’ufficialità. La Dea ha premuto il piede sull’acceleratore e nelle ultime ore è arrivata la fumata bianca: intesa totale con la Juventus per il centrale difensivo. Secondo quanto riporta Sky Sport, è in corso lo scambio di documenti tra le due società per permettere al giocatore di trasferirsi alla corte di Gian Piero Gasperini.

L’accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo in base al numero di presenze raccolte dal calciatore e dagli obiettivi europei dell’Atalanta. Il costo complessivo dell’operazione si aggira attorno ai 23-25 milioni di euro, cifre importanti che testimoniano la fiducia della Dea nei confronti del 22enne.

ROMERO-ATALANTA: COLPO DELLA DEA

Il classe 1998 è arrivato in Italia nel luglio del 2018, passato dal Belgrano al Genoa per 4,5 milioni di euro. L’argentino ha raccolto ottime prestazione con il Grifone, tanto da attirare l’attenzione della Juventus, disposta a mettere sul piatto oltre 20 milioni di euro nell’estate 2019 per assicurarsi le sue prestazioni. Bianconeri e rossoblu hanno raggiunto poi un accordo per consentire al difensore di restare al Ferraris così da crescere senza pressioni e con buona continuità. Adesso è arrivato il momento dell’Atalanta, disposta a tutto per consegnare un diamante grezzo al Gasp per rinforzare il pacchetto arretrato. E il mercato della Dea non si fermerà di certo qui: dopo l’arrivo di Karsdorp e la cessione di Castagne al Leicester City, la dirigenza bergamasca è sulle tracce di Piccini, in uscita dal Valencia.

