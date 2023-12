Romina Carrisi “Al Bano? Ora inizio a capirlo di più”/ “Quando ho rischiato di morire…”

Romina Carrisi sta per diventare mamma: a Verissimo con papà Al Bano

Il figlio di Romina Carrisi nascerà a Roma, non nella loro amata Puglia. A rivelarlo è la stessa figlia di Al Bano a Verissimo, spiegando che manca un solo mese al parto. Sul nome, invece, mantiene uno stretto riserbo. Poco importa del resto al papà, che anzi non vede l’ora che la famiglia si allarghi ulteriormente: “Non vedevo l’ora che succedesse a lei, ora aspetto a mio figlio. Poi ci sono Jasmine e Al Bano jr”. Tra l’altro parla con ironia della sua paternità: “Ho fatto sei figli, ma non so nulla delle valigie”, ha detto scherzando in merito ai preparativi relativi al parto.

Al Bano, frecciata ad Amadeus a Verissimo/ "Sanremo? Chissà se ha sentito la mia canzone, non gliela dedico"

Sul loro rapporto, Romina Carrisi ha raccontato: “Se non hai un rapporto con le montagne russe non sperimenti i meandri delle personalità. Siamo simili su alcune cosi e diversi su altre”. Ma Al Bano Carrisi non è mai stato severo, al massimo autoritario. “Mi è mancato tanto dai 14 anni in poi. Non riuscivo a respirare l’aria paterna che avrei voluto, ci ritagliavamo frammenti di vita, ma la quotidianità che ti può dare un padre è diversa. Non vuol dire che non sia stato presente, è sempre attaccato al telefono per chiamarci. Ora sto entrando nei panni di una madre e lo sto capendo di più”.

Stefano Rastelli, compagno Romina Carrisi/ “Lui è perfetto nelle sue imperfezioni…”

Al Bano Carrisi rivela quando ha rischiato di perdere la figlia Romina…

Romina Carrisi era pronta ad andare in Australia con la madre per la sua tournée, ma papà Al Bano si è rifiutato visto che è incinta. “Rischiava di non nascere alle Maldive”. A Verissimo il cantante ha raccontato che l’ex moglie prima di partire voleva andarsi ad abbronzare prima di Sanremo, ma il viaggio si è rivelato pericoloso per la donna e la figlia che portava in grembo. “È un miracolo se sono sopravvissute entrambe”, ha raccontato l’artista. La figlia Romina ha raccontato: “Ha avuto minacce di aborto, perché durante la traversata si è alzato il mare”.

Romina Carrisi pronta a diventare mamma/ "Nome? Sarà antico" ecco perchè....

Al Bano si è affidato alla fede: “Mi sono rivolto al mio amico lassù e mi è arrivata una sensazione di pace dentro. Allora ho detto a Romina che sarebbe andato tutto bene”. Il cantante ha parlato anche del rapporto con sua madre Jolanda: “Mi manca, era una donna straordinaria. Ha fatto tutto per tutti, alla fine era incapace di fare le cose più normali, sentiva di non servire più, invece per me era indispensabile. Ha deciso di andarsene il 19 dicembre e le voglio bene. Una razza in estinzione, le nuove generazioni hanno perso un po’ l’attaccamento alla tradizione, prima si viveva più per dare che per avere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA