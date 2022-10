Romina Carrisi assente a Oggi è un altro giorno/ “Ho il covid ecco dove mi vedrete..”

Romina Carrisi positiva al Covid-19: l’annuncio sui social

Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina, non potrà prendere parte al suo solito appuntamento con Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Proprio al fianco della conduttrice, come ospite fissa, Romina ha conquistato il cuore del pubblico che dovrà aspettare un po’ di giorni prima di rivederla nel programma.

Il motivo? La figlia d’arte è positiva al Covid-19; ad annunciarlo è stata lei stessa con una storia su Instagram in cui svela: “L’unica tv dove mi vedrete perché ho il cooooviiiiidd”. Questo per Romina Carrisi non è il primo incontro con il Covid, già nel 2021 aveva contratto il virus e ha dovuto saltare delle puntate del noto programma. Inoltre, a Marzo aveva preoccupato i fan che non l’hanno vista per giorni affianco a Serena Bortone, a causa di un’operazione che ha poi chiarito sui social: “Sono andata a trovare mamma. È stata operata al ginocchio ed ora è impegnata nella riabilitazione. Sta bene, coccolata e (quasi) pronta per tornare a ballare la salsa con me”.

Romina Carrisi ricorda il nonno e condanna la guerra in Ucraina

Durante una puntata di Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi ha voluto ricordare il nonno Carmelo, durante la Seconda guerra Mondiale: “Mio nonno è stato prigioniero in Albania e mi raccontava che si mordeva la guancia con i denti così sputava sangue e andava in infermeria dove lo facevano mangiare“.

La figlia di Albano e Romina Power ha condannato Vladimir Putin e il ricorso alle armi contro l’Ucraina. Romina Carrisi a Massimo Giletti, nel programma Giletti 102.5, su RTL 102.5, dichiara: “Sono passati milioni di anni e ancora si ricorre alla forza delle armi e alla loro prepotenza, a mandare i propri carri armati in un’altra nazione. È inaccettabile una disgrazia del genere”.

