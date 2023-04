Romina Carrisi, attacco agli autori di Oggi è un altro giorno/ “Io zitta? Mi bloccano se prendo l’iniziativa”

Romina Carrisi, stoccata agli autori di Oggi è un altro giorno: “Mi bloccano!”

È una pesante stoccata quella che Romina Carrisi ha lanciato in un tweet a Oggi è un altro giorno, la trasmissione che da tempo la vede presente tra quelli che la conduttrice Serena Bortone ha definito gli ‘affetti stabili’ del programma. Romina, così come Jessica Morlacchi, Francesco Oppini, Laura Freddi e Samuel Peron, sono presenti in studio in ogni puntata, accomodati su un divanetto. Qui, quando interpellati, esprimono la loro opinione su argomenti trattati e ospiti in studio.

Non sempre però gli affetti stabili hanno la parola. Capitano infatti puntate in cui qualcuno rimane in silenzio per tutto il tempo. È da questo presupposto che nasce la stoccata lanciata da Romina Carrisi al programma di Rai1. Su Twitter, c’è chi infatti le ha mosso una critica, scrivendo: “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta lì a fare? La mummia?” Parole alla quali Romina ha deciso di rispondere.

Romina Carrisi, la risposta alle critiche: “Io mummia in studio? Ecco perché”

Ripostando il messaggio in questione, Romina Carrisi ha deciso non solo di rispondere, ma di lanciare una frecciatina al programma, dichiarando di venire ‘bloccata’. Queste le sue parole: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”.

Sarebbero dunque gli autori del programma di Rai1 a darle poco spazio all’interno del programma. La stoccata potrebbe però trovare risposta proprio nel corso della puntata di lunedì prossimo.

Sono perfettamente d’accordo con te. Girero’ il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata. https://t.co/cMFeBnvCui — Romina Carrisi Power (@CarrisiRomina) April 13, 2023













