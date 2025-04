Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina Power, non ha vissuto una vita facile. La donna, a Verissimo, ha raccontato di aver sofferto fin da quando era una bambina di depressione, diagnosticata però solamente molto più avanti. “La mia ipersensibilità è dovuta alla depressione. Me l’hanno diagnosticata nel 2020 dopo un percorso di terapia” ha spiegato Romina, affermando inoltre che solamente grazie alla terapia e ai farmaci oggi sta meglio. “Prima stavo bene un giorno sì e uno no e non capivo quale fosse il motivo. È stato come nascere con una malattia”.

Parole, dunque, che hanno mostrato un lato inedito di Romina Carrisi, personaggio tra i figli di Albano forse più riservato. Se tutti hanno infatti seguito in parte le orme del papà (e della mamma), lei sembra volersi tenere fuori dal mondo dello spettacolo, anche se in passato ha avuto qualche esperienza televisiva. Proprio per via della sua depressione, Romina Carrisi è sempre stata molto umorale e questo non ha reso facile neppure il rapporto con la sua famiglia: per loro, infatti, è stato complicato capire cosa avesse Romina. Oggi fortunatamente le cose vanno meglio: “Ho dei momenti di down ma ora come so come riconoscerli e affrontarli” ha rivelato.

Oggi Romina Carrisi è felice anche grazie all’amore del figlio Axel Lupo. Romina Power, la mamma, ha raccontato in un’intervista a Verissimo: “È molto mamma, molto materna. Non mi aspettavo affatto che fosse così”. Il piccolo Axel Lupo, infatti, ha portato una ventata d’aria fresca nella vita di Romina, che oggi è felice anche grazie al suo piccolo. “È la mia gioia e il mio onore” ha rivelato la figlia di Albano. Al suo fianco, ormai da due anni, c’è il regista Stefano Rastelli, di quasi vent’anni più grande di lei e già padre di due figli prima di conoscerla.

Ogni differenza di età è passata in sordina davanti all’amore: i due, dopo pochi mesi insieme, hanno deciso di allargare la famiglia mettendo al mondo il piccolo Axel Lupo. “Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c’è, è presente e riesce a capirmi anche nei miei silenzi. Per me non c’è dono più grande“ ha raccontato Romina parlando del compagno.