Romina Carrisi e il fidanzato Stefano Rastelli/ Romina Power: “la vedo felice”

Romina Carrisi sul fidanzato Stefano Rastelli: “mi ascolta”

Romina Carrisi, la figlia di Romina Power e Al Bano, è felicemente innamorata di Stefano Rastelli. La figlia d’arte, presenza fissa nel programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Rai1 non si nasconde più. “Stefano Rastelli? È un uomo incredibile”. Con queste parole Romina Jr è uscita allo scoperto parlando nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin dell’uomo da cui è legata da diverso tempo e che ha già presentato alla mamma Romina Power. Parole di grande stima ed affetto per lui anche da parte di Romina Power che ha rivelato: “è molto simpatico e vedo lei felice, rilassata, molto più sicura di sé da quando è innamorata. Quello mi fa più piacere, non deve piacere a me”.

Un grande amore per la piccola di casa Carrisi che parlando del compagno ha confessato: “non pensavo esistessero uomini come Stefano. È buono, è molto buono e mi ascolta, che è una dote molto difficile da trovare negli uomini. Mi ascolta in maniera sincera, poi c’è sempre”. Non solo, Romina ha anche rivelato un retroscena sul padre del compagno “nel lontano 1968 il padre di Stefano, che è Vittoriano Rastelli, ha fotografato mia madre e mia nonna in vasca da bagno”. A tal proposito mamma Romina Power ha ricordato: “Fece uno scandalo pazzesco all’epoca. Però noi eravamo innocenti”.

Romina Carrisi è l’ultima figlia nata dall’amore e dal matrimonio tra Al Bano Carrisi e Romina Power. La piccola di casa Carrisi ha un rapporto bellissimo con i genitori e nell’ultimo periodo si è fatta conoscere dal grande pubblico per essere nel cast del programma “Oggi è un altro giorno”. Se il rapporto con mamma Romina Power è molto forte e solido, Romina Jr ha avuto un rapporto complicato con il padre Albano con cui ha vissuto mesi di lungo silenzio e non sono mancate le discussione come del resto succedono tra padre e figlia.

Oggi però Romina Carrisi è una donna felice e realizzata nel lavoro e nella vita privata. La conoscenza con Stefano Rastrelli, il regista di Oggi è un altro giorno, ha sicuramente cambiato in meglio la sua vita.











