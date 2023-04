Romina Carrisi fatta fuori da Oggi è un altro giorno?/ Lei rompe il silenzio e svela…

Romina Carrisi assente a Oggi è un altro giorno

Insieme a Jessica Morlacchi, Francesco Oppini e Laura Freddi, Romina Carrisi forma il cast degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del primo pomeriggio di Raiuno condotta da Serena Bortone. Tuttavia, da diverse puntate, Romina Carrisi non è in studio e la sua assenza non è passata inosservata agli occhi attenti del pubblico che hanno ipotizzato una rottura con la produzione del programma a causa di un tweet polemico. Negli scorsi giorni, un utente di Twitter, commentando la presenza della figlia di Abano e Romina nella trasmissione, aveva cinguettato quanto segue: “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”.

Romina Carrisi, attacco agli autori di Oggi è un altro giorno/ "Io zitta? Mi bloccano se prendo l'iniziativa"

La risposta della Carrisi era arrivata puntuale: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo, se provo a prendere l’iniziativa vengo bloccata”, aveva cinguettato per poi sparire dalla trasmissione. Oggi, però, torna a parlarne proprio su Twitter.

YLENIA CARRISI FIGLIA ALBANO E ROMINA/ Le sorelle Cristel e Romina: "Il dolore..."

Romina Carrisi e la verità sull’assenza a Oggi è un altro giorno

L’assenza di Romina Carrisi nello studio di Oggi è un altro giorno, arrivata dopo la risposta ad un tweet, ha scatenato tante ipotesi. Tuttavia, con un breve tweet, la figlia di Albano e Romina Power ha messo fine ai vari pettegolezzi che la vorrebbero fuori dalla trasmissione.

Con poche e semplici parole, Romina Carrisi fa sapere di essere assente per alcune questioni che sta risolvendo prima di poter tornare nel programma per le ultime settimane di messa in onda. “Datemi il tempo di risolvere l’ultimo caso e torno prestissimo alla base centrale di Oggi è un altro giorno”, cinguetta Romina che smentisce, così, le voci di rottura con la trasmissione Rai.

Romina Carrisi e il fidanzato Stefano Rastelli/ Romina Power: "la vedo felice"

Datemi il tempo di risolvere l’ultimo caso e torno prestissimo alla base centrale di @altrogiornorai1 💃🏻 pic.twitter.com/gW4Usv46R8 — Romina Carrisi Power (@CarrisiRomina) April 25, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA