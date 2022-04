Romina Carrisi ha un nuovo fidanzato?/ Baci e abbracci con un 52enne…

Nuovo amore con Romina Carrisi?

Nuovo amore per Romina Carrisi? La figlia più piccola di Al Bano e Romina Power avrebbe un nuovo fidanzato anche se il condizionale è d’obbligo. Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato Romina in compagnia di un uomo brizzolato la sui identità, tuttavia, resta top secret. I paparazzi avrebbero immortalato Romina e il suo, nuovo, presunto fidanzato mentre si scambiavano baci e abbracci al ristorante Puntarossa da Renatone, a Maccarese, sul litorale laziale.

Come fa sapere il settimanale Diva e Donna, l’uomo con cui è stata pizzicata Romina Carrisi lavorerebbe in Rai e avrebbe 52 anni. Di lui, tuttavia, non si sa altro. La figlia di Al Bano e Romina è sempre stata super riservata parlando pochissimo della propria vita privata. Tuttavia, lo scoop di Diva e Donna allontana un altro nome che, nei mesi scorsi, era stato accostato alla Carrisi.

Romina Carrisi ha un fidanzato? Con Emanuel Casiero solo un’amicizia

La presenza di un uomo accanto a Romina Carrisi allontana i rumors che parlavano di una storia d’amore tra lei ed Emanuel Casiero, l’attore de Il paradiso delle signore con cui si è mostrata spesso sui social. Tra i due, tuttavia, a quanto pare, non è nato l’amore, ma solo una bella e sincera amicizia diversamente da quanto accaduto con l’uomo con cui è stata pizzicata e con il quale ci sarebbero stati sguardi e sorrisi complici.

Ospite fisso di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e trasmesso dal lunedì al venerdì alle 14 su Raiuno, Romina Carrisi racconterà ai suoi compagni d’avventura le novità della sua vita sentimentale? Lo scopriremo nelle prossime puntate della trasmissione.

