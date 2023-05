Romina Carrisi: “Ho avuto una storia d’amore con Michael Bolton”/ “Tre anni insieme, è finita perché…”

Romina Carrisi e Michael Bolton hanno avuto una relazione: la conferma su Rai1

Romina Carrisi e Michael Bolton hanno davvero avuto una storia d’amore. A confermare il gossip che circolava qualche anno fa è stata proprio la figlia di Al Bano e Romina Power nel corso di un’intervista rilasciata a Serena Bortone, nella trasmissione Oggi è un altro giorno.

Una relazione, quella col celebre cantante americano, nata dopo un incontro di lavoro. “Vivevo a Los Angeles in quel periodo e stavo frequentando una rockstar, una pop star degli anni ’80: Michael Bolton. – ha esordito Romina – Ci siamo frequentati per tre anni, era un ‘dating ferrato’, ci sentivamo spesso, ci siamo incontrati, tra l’altro con un programma Rai un Canada, dove io conducevo con Massimo Giletti.”

Romina Carrisi: “Con Michael Bolton è finita perché lui voleva un’amicizia intensa, io volevo di più”

Romina Carrisi ha dunque spiegato le dinamiche che hanno portato all’inizio della frequentazione con Bolton: “Ero l’unica che parlava inglese e mi hanno detto ‘Devi andare da Michael e gli devi dire quello che deve fare durante la trasmissione’. Io allora vado a bussare, mi presento, gli dico cosa deve fare… lui allora mi chiede ‘Ma di dove sei?’, io gli dico che sono italiana ma lo invito a concentrarsi per il programma.”

La scintilla era però già scattata: “Dopo abbiamo cominciato a sentirci e la storia è continuata per tre anni quasi, non l’ho mai detto a nessuno.” ha ammesso Romina. Tre anni d’amore, dunque, poi conclusi non proprio benissimo: “Adesso non ci sentiamo più da un po’ però ci vogliamo bene. Se ci sono rimasta male che è finita? Un po’, perché io volevo di più, lui invece è rimasto al voler avere soltanto un’amicizia più intensa”, ha concluso Romina.











