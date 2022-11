Romina Carrisi hot: “Proposta indecente? L’ho fatta”/ “A Parigi in hotel con uno sconosciuto…”

Romina Carrisi, il racconto piccante a Oggi è un altro giorno: “Ho fatto una proposta indecente…”

Si toccano temi piccanti nel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Serena Bortone ospita Valentina Lodovini che presenta il suo nuovo film, Vicini di casa, che racconta temi anche piccanti come il ménage a quattro. Questo dà alla conduttrice lo spunto per una domanda a luci rosse in studio ai suoi affetti stabili: “Avete mai ricevuto o fatto una proposta indecente?”

Serena Bortone pone prima la domanda a Luca Tommassini la cui risposta è ‘Sì’, poi la gira anche a Romina Carrisi. La figlia di Al Bano e Romina Power è imbarazzata di fronte a questa domanda piccante ma decide di sbottonarsi, svelando un evento molto privato. “Mi viene in mente soltanto un episodio – annuncia allora – successo a Parigi 4 anni fa.”

Romina Carrisi: “A Parigi con uno sconosciuto in una vasca…”

Romina Carrisi, tra sorrisi imbarazzati, spiega allora cos’è accaduto quel giorno: “A quel tempo usavo un’applicazione come Tinder, per gli incontri. Usandola ho trovato questo ragazzo che era molto bello”. Da qui la ‘proposta indecente‘: “Ho avuto questa geniale idea di invitarlo in camera d’albergo, perché c’era una bellissima vasca di marmo in questa stanza d’albergo e mi sono detta ‘Ma che ci faccio da sola in questa camera d’albergo con questa vasca, chiamiamo questo ragazzo!’. Era molto cinematografica come scena, quindi l’ho invitato, abbiamo fatto questo bagno nella vasca, io non lo conoscevo…” conclude sorridendo maliziosa.

