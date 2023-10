Romina Carrisi, il commovente video dell’ecografia/ “Il mio piccolo grande cuore che cresce…”

Romina Carrisi, dalla “fuga” in masseria all’annuncio colmo d’amore: “Sono incinta!”

E’ sicuramente un momento magico quello di Romina Carrisi, prossima a diventare madre presumibilmente a gennaio 2024. Dopo aver tenuto segreta la sua gravidanza per diversi mesi, la figlia di Al Bano e Romina Power ha deciso di rivelare agli appassionati il lieto evento ormai sempre più vicino. Dall’amore per Stefano Rastelli nascerà infatti tra qualche mese una tenera creatura, pronta ad essere attorniata dall’amore dei genitori.

Stefano Rastelli, chi è compagno di Romina Carrisi/ "Ecco come ha reagito quando ha saputo che sono incinta"

Come anticipato, Romina Carrisi e Stefano Rastelli – riporta Today – hanno preservato la gravidanza dal parere indiscreto del mondo del gossip per ben 5 mesi. La volontà era evidentemente quella di godersi il momento senza ingerenze mediatiche; intervistata a Verissimo la scorsa settimana, non ha però fatto segreto dell’estrema gioia per la prossima nascita del suo primo bambino. “Mi sono chiusa in masseria con amma perchè volevo tenerlo per me, per noi, il più possibile… Dovrebbe nascere il 14 gennaio, sarà un maschietto.

Romina Power, gli auguri speciali a Romina Carrisi/ La dedica social:"Mia dolcissima figlia"

Romina Carrisi e la prima ecografia con il viso del futuro figlio: “Amore lui…”

Sempre nell’intervista rilasciata a Verissimo, Romina Carrisi ha raccontato la gioia della scoperta, aggiungendo l’iconico momento della gioia condivisa con il suo compagno Stefano Rastelli. “L’ho scoperto mentre ero in Croazia, avevo finito di girare lo spettacolo di papà e mi sentivo sempre stanca. Sono arrivata da mia sorella e lei mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta“. Queste le parole della futura mamma – riportate da Today – che ha poi aggiunto: “Ho chiamato Stefano, lui era in Bangladesh, ed è scoppiato in una risata di gioia. Lo volevamo entrambi, è stato molto desiderato”.

Romina Carrisi: "Ho avuto una storia d'amore con Michael Bolton"/ "Tre anni insieme, è finita perché…"

Ora che la gravidanza non è più un mistero e il mese di gennaio si avvicina, anche sui social Romina Carrisi non si pone più remore nel celebrare la gioia per la gravidanza. Negli ultimi giorni ha infatti pubblicato – come racconta il portale – diverse foto e video che documentano alcuni momenti gioiosi e commoventi, come la prima ecografia dove si vede il viso della tenera creatura che sta crescendo nel suo grembo. “Amore lui… Grazie alla mia ginecologa, mi fanno vedere il mio piccolo grande cuore che cresce“. Questa la toccante didascalia scritta a corredo del video pubblicato su Instagram. Romina Carrisi non vede giustamente l’ora di poter vedere con i suoi occhi il frutto del suo amore per Stefano Rastelli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA