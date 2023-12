Romina Carrisi: “Mio figlio non si chiamerà Al Bano come mio padre”/ “Ho avuto problemi con il mio corpo…”

Romina Carrisi e la scelta del nome per il primo figlio: “Deve rendere mio figlio riconoscibile…”

Romina Carrisi è ad un passo dal coronare il sogno di diventare madre; nel corso del prossimo 2024 vedrà la luce il suo primogenito che renderà orgogliosi anche i nonni Al Bano e Romina Power. La figlia del cantante, tra social e interviste, non ha nascosto l’immensa euforia e gioia per il sogno prossimo a realizzarsi mettendo in evidenza una grande voglia di mettersi in gioco in qualità di madre.

Romina Carrisi presto mamma: la dolce dedica al figlio in arrivo/ "T'insegnerò l'amor proprio e il rispetto"

Come riporta Leggo, Romina Carrisi si è concessa un’intervista per il settimanale Confidenze dove ha offerto alcune considerazioni in riferimento all’attuale gravidanza. La figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power è partita dalle curiosità sul nome del suo primogenito, tema sempre centrale quando si tratta di dare alla luce una nuova vita: “Non si chiamerà come mio padre, sarà un nome antico; punto su un nome non inflazionato, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto chiamarmi come mamma, ma per lui preferisco un nome che sia tutto suo”.

Romina Power vede per la prima volta il nipotino e piange/ Il video dell'ecografia di Romina Carrisi

Romina Carrisi e la nuova consapevolezza grazie alla gravidanza: “Da piccola ero cicciottella…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata per il settimanale Confidenze – come riporta il portale – Romina Carrisi si è espressa anche sulla sua volontà iniziale di non rendere nota la notizia della gravidanza. La donna ha optato per una “fuga” in campagna al fine di evitare che l’interesse mediatico arrivasse prima delle sue parole. “Non ero pronta a condividere la notizia della gravidanza…”.

Oltre all’importante tema sulla privacy, Romina Carrisi – sempre nell’intervista rilasciata al settimanale – si è espressa anche sui cambiamenti del corpo durante e dopo una gravidanza. Da questo discorso la futura mamma ha avuto modo di spiegare come nel tempo sia cambiato il suo punto di vista rispetto alle paure di un tempo. “Da piccola ero un po’ cicciottella, da ragazzina la vivevo male. Adesso finalmente ho capito lo scopo del mio corpo e mi piace vedere crescere la mia pancia”.

Romina Power vede per la prima volta il nipotino e piange/ Il video dell'ecografia di Romina Carrisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA