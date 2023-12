Romina Carrisi presto mamma: la dolce dedica al figlio in arrivo/ “T’insegnerò l’amor proprio e il rispetto”

Romina Carrisi mamma per la prima volta

Romina Carrisi, la figlia più piccola di Albano e Romina Power, diventerà mamma per la prima volta tra pochi mesi. Romina, infatti, aspetta il primo figlio dal compagno Stefano Rastelli, più grande di lei di 17 anni e già papà di Emma, 19 anni, e Lola, 17 anni. Con Romina, invece, diventerà papà per la prima volta di un maschio e l’emozione è tanta per tutta la famiglia. Dopo aver annunciato la gravidanza, la figlia di Albano e Romina Power condivide spesso le proprie emozioni sui social.

Dopo aver pubblicato anche il momento di un’ecografia vissuta con mamma Romina, la Carrisi ha pubblicato una foto del suo bellissimo pancione scrivendo anche una dedica molto commovente al suo bambino che verrà al mondo tra qualche mese.

Le parole di Romina Carrisi per il figlio in arrivo

«T’insegnerò l’amor proprio, che la prima relazione che devi avere è con te stesso perché detterà di conseguenza tutte le altre. T’insegnerò il rispetto, per le religioni, culture, pensieri e vissuti diversi dal tuo. T’insegnerò ad essere libero di esprimerti senza offendere, difenderti senza essere aggressivo, viaggiare senza perderti. Non vedo l’ora di conoscerti, amore mio. Siamo in tanti ad aspettarti», ha scritto Romina Carrisi sui social mostrando il pancione.

Un bambino molto desiderato quello che aspetta la Carrisi come ha spiegato lei stessa nelle varie interviste rilasciate non nascondendo l’emozione che sta provando.













