Matrimonio in quel di Cellino San Marco? Andiamo con ordine perché si sa che chi ama il mondo dello spettacolo vive per le nozze e lo sbocciare dei fiori d’arancio. Nel dietro le quinte de La volta buona, che è stato rinnovato per la prossima stagione, in un momento particolare di festa c’è stato lo stappo dello spumante che ha colpito una persona in particolare.

Quella persona è il regista della trasmissione ovvero Stefano Rastelli, che per chi non lo sapesse è il compagno di Romina Carrisi. La superstizione dice che chi viene colpito da un tappo sarà il prossimo a sposarsi. Che la figlia di Al Bano debba iniziare a prepararsi per quello che potrebbe essere un grande evento?

Romina Carrisi, la battuta di Caterina Balivo: “Tutti a Cellino per il matrimonio”

Ebbene sì, stando alla superstizione che vuole che chi venga colpito da un tappo si debba sposare, il regista de La volta buona Stefano Rastelli potrebbe convolare a nozze con la sua compagna Romina Carrisi (le hanno diagnosticato la depressione). A immortalare questo momento ci ha pensato Caterina Balivo che ha voluto commentare il tutto con ironia.

“L’unico che è stato colpito dal tappo è il nostro regista. Tutti a Cellino! Auguri, tutti al matrimonio” è stato il commento della conduttrice. E la risposta del regista? “Ti stai sbagliando”, anche se il suo sorriso potrebbe raccontare una realtà del tutto diversa. Qualora ci dovesse essere il matrimonio il patriarca Al Bano potrebbe chiedere alla figlia di celebrarlo e festeggiarlo in quel di Cellino San Marco.

