Romina Carrisi, sorella di Yari/ Chi è l’ultima figlia di Albano e Romina Power

Albano e Romina Power hanno fatto sognare l’Italia intera a partire dagli anni ’70. I due sono stati una coppia amatissima non soltanto nella vita ma anche sul palco: insieme, infatti, hanno regalato alla musica alcuni dei brani più belli e iconici del panorama artistico italiano. Dal loro amore sono nati quattro figli: Ylenia, scomparsa a New Orleans nel 1993, Yari, nato nel 1973, Cristel, venuta al mondo nel 1985 e Romina Jr, ultima figlia della coppia, nata nel 1987. Ma chi è la sorella di Yari Carrisi e cosa sappiamo di lei?

Romina è la più piccola dei figli avuti insieme da Albano e Romina Power. Chiamata proprio come la mamma, negli anni la giovane si è ritagliata uno spazio importante nel mondo dello spettacolo. È ora un’attrice e modella ma non solamente. Il suo estro artistico l’ha portata anche a ricoprire altri ruoli, come quello di fotografa e poetessa. Nonostante il cognome ingombrante, Romina si sta facendo spazio nel mondo dello spettacolo con intelligenza e talento.

Chi è Romina Carrisi

Il cognome è pesante, ma Romina Carrisi ha sempre voluto farcela da sola. Cresciuta tra l’Italia e l’America, la sorella di Yari ha fatto molti lavori umili pur di mantenersi da sola. Ha infatti lavorato in più di un’occasione come commessa e come barista in un night club. Presto si è dedicata alle sue vere vocazioni: la moda, la recitazione, l’arte e la scrittura.

Romina Carrisi è inoltre un volto conosciuto al mondo dello spettacolo. Nel 2005, da giovanissima, ha partecipato a L’isola dei famosi: “Vivere su un’isola deserta mi incuriosiva e volevo sperimentare questa sensazione. Col senno di poi, però, non avrei accettato perché non avevo le giuste attrezzature né psicologiche né fisiche“. La figlia di Romina e Albano ha dovuto affrontare nel corso della sua vita anche momenti difficili: “Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro”.

