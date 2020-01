Romina Carrisi “sorrisi nascondono tristezze”/ “Mi sono riavvicinata a papà Al Bano”

Romina Carrisi Power, la figlia di Al Bano e Romina Power, ha trascorso la vigilia di Capodanno con mamma e papà a Potenza dove, la coppia più amata della musica italiana, si è esibita durante il concerto – evento di fine anno “L’Anno che verrà” presentato da Amadeus in diretta su Rai. Il 2019 è stato sicuramente un anno difficile per Romina che pochi giorni fa ha dovuto dire addio all’amata nonna Jolanda scomparsa all’età di 96 anni. Un anno che la figlia d’arte ha voluto salutare anche con i suoi fan rispondendo ad alcune domande ricevute da parte dei follower. Tantissime le domande curiose che i fan hanno posto alla figlia di Al Bano e Romina che non si è tirata indietro nel rispondere. Alla domanda “foto più belle di quest’anno”, Romina non ha avuto alcun dubbio e ha postato un bellissimo scatto condivido con il padre accompagnato da una breve didascalia: “aver ritrovato il piacere di stare con papà è stato uno dei regali più belli del 2019”.

Romina Power Carrisi: “Spesso i sorrisi nascondono le più grandi tristezze”

Un’altra domanda che non è passata inosservata a Romina Power Carrisi è stata quella di un follower che le ha chiesto: “come stai? E’ stupido lo so ma con te ho imparato che dietro a sorrisi c’è tanto altro!”. Una domanda che ha colpito nel segno, visto che la figlia di Al Bano e Romina Power ha postato una sua foto in primo piano accompagnata da una lunghissima risposta che ha fatto trapelare un senso di inquietudine. “Spesso i sorrisi nascondono le più grandi tristezze. Vivo un momento di transito dove correggo i miei pensieri istintivo negativi in delle correzioni mentali, dove mi dico che tutto succede per il mio (nostro) bene”. Una risposta molto profonda quella della ex naufraga de L’Isola dei Famosi che ha proseguito scrivendo: “Non devo (dobbiamo) pensare a quello che non abbiamo, ma a quello che diamo per scontato che invece è molto importante. E allora la vita ha un altro sapore e i sorrisi non sono maschere ma semplicemente esternazione di un sentimento faticosamente semplice. Perché a volte è faticoso essere. Realmente. Felici. Per noi nostal/romantici”.

