Romina Carrisi sulla tomba del nonno Tyrone/ Web contro, Romina Power: “smettetela”

Romina Carrisi Power, la figlia più piccola di Al Bano Carrisi e Romina Power, torna a far parlare di sè. Questa volta la ragazza è finita al centro delle polemiche per via di una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Romina si è fatta immortalare a piedi nudi, circondata da fiori bianchi, sulla tomba del nonno Tyrone Power. Una posa vera e propria che la giovane regista ha accompagnato anche da una breve didascalia dedicata al nonno che non ha mai incontrato: “ho sentito dire che che eri molto figo, avrei voluto incontrarti”. Manco a dirlo la foto ha immediatamente innescato una vera e propria bomba su Instagram con tantissimi follower che non hanno minimamente gradito lo scatto criticando la scelta di Romina di farsi immortalare sulla tomba del compianto nonno. “Almeno potresti non sederti sulla tomba… Un po’ di rispetto e buon senso non guastano mai” scrive un utente, mentre un altro precisa “Io l’avrei evitata una foto in un cimitero seduta su una tomba come se fosse un sofà”.

Romina Power difende la figlia Romina Jr Carrisi: “ogni occasione è buona per”

Le accuse rivolte a Romina Carrisi Power per la scelta di pubblicare una foto seduta sulla tomba del nonno hanno spinto la madre Romina Power ad intervenire per prendere le sue difese. “Io avrei evitato di commentare” – ha replicato Romina Power precisando – “la tomba di mio padre è una panchina. Non ci si siede solo lei. Ma anche molti estranei che lo hanno amato”. La ex moglie di Al Bano ha poi puntato il dito contro i tantissimi follower che non perdono mai occasioni di criticare lei e i suoi amatissimi figli dicendo: “ogni occasione è buona per sputare fiele su di me e sui miei figli”. Non solo, la Power ha anche invitato gli haters a smetterla di attaccare sua figlia: “per favore smettetela” definendo le loro accuse “commenti senza conoscenza”. La polemica però non è sfumata, visto che poco dopo i commenti di Romina Power, un altro utente ha critica la scelta di Romina Jr: “fare foto con la tomba di un defunto, per di più in posa perché il parente era famoso lo trovo di dubbio gusto. L’esibizionismo è un conto, pregare nella spiritualità dell’atmosfera di un cimitero è un’altra cosa”. A rispondere alle accuse ancora una volta Romina Power che ha replicato: “l’invidia è una brutta cosa”.

Un utente a Romina Jr: “Tuo nonno sarebbe stato orgoglioso di te”

A rispondere a Romina Power è poi arrivato un altro utente che ha scritto: “A Romina!!!! Ringrazia tuo padre se sei un po’ conosciuta nonostante il tuo NON SAPER FARE NULLA!!!! Non sai cantare, non sai recitare,hai sposato un uomo che ti ha resa famosa e che una volta caduta nel più totale dimenticatoio, hai cercato di sedurre nuovamente(nonostante sia sposato) per tentare in una carriera,in doti canore che tu non hai mai avuto. Però…..sai difendere tua figlia!”. Per fortuna tra i tantissimi commenti di accuse e critiche alla foto di Romina Jr Carrisi a piedi nudi sulla tomba del nonno Tyron Power, ci sono stati anche alcuni follower che hanno gradito. ” Sei bellissima, tuo nonno sarebbe stato orgoglioso di te” scrive un utente, mentre un altro si complimenta con la giovane di casa Carrisi scrivendole: “Ciao Romina buon sangue non mente anche tu sei bellissima. Tuo nonno è stato grande sia come attore che come padre”.



