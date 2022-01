Romina Carrisi/ Torna su Rai 1 dopo il Covid. Flirt con Emanuel Caserio?

Romina Carrisi: torna su Rai 1

Romina Carrisi torna finalmente a “Oggi è un altro giorno”. La figlia di Al Bano e Romina Power ha dovuto saltare alcune puntate del programma di Serena Bortone su Rai 1 dopo aver contratto il Covid. La giovane Carrisi e il padre hanno contratto il Coronavirus in Croazia, dove si sono recarti per trascorrere il Natale con la famiglia della sorella Cristel: “Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi sono negativi”, ha raccontato su Oggi il cantante. Oggi, martedì 11 gennaio, Romina jr. tornerà tra gli affetti stabili di Serena Bortone che ospiterà proprio Al Bano. “Indovinate chi viene a trovarci oggi?”, ha scritto la figlia del cantante di Cellino San Marco su Instagram, pubblicando un dolce scatto insieme al padre.

Romina Carrisi ricorda la sorella Ylenia su Rai 1 e si commuove/ "Non ne parlo mai…"

Romina Carrisi ed Emanuel Caserio: solo amici?

Quest’anno Romina Carrisi è entrata a far parte a pieno titolo nella squadra di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, il programma di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì. Il suo ultimo post su Instagram, datato 31 dicembre 2021, è dedicato proprio alla sua famiglia televisiva: “Grazie a Serena Bortone per avermi dato fiducia, per avermi accolta nel suo programma a braccia aperte e per essere involontariamente la mia maestra con la sua immensa professionalità e preparazione. Vederti lavorare è un privilegio”. Un ringraziamento anche a Jessica Molracchi, Massimo Cannoletta, Memo Remigi ed Emanuel Caserio. Proprio con il giovane attore de “Il paradiso delle signore” sembrerebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Lo scorso novembre Caserio ha pubblicato una serie di storie Instagram in cui l’attore e Romina jr ricreavano la celebre scena di Lilli e il Vagabondo che mangiano uno spaghetto per poi scambiarsi un tenero bacio. Galeotta fu Serena Bortone?

LEGGI ANCHE:

Romina Carrisi e Emanuel Caserio del Paradiso delle Signore fidanzati?/ Un bacio...Romina Carrisi/ "Io e papà Al Bano siamo tornati a parlarci dopo tre mesi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA