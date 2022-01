Romina Carrisi vs Al Bano: “Non mi hai mai capito”/ Lui: “Te ne sei andata tu…”

Romina Carrisi e Al Bano, a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone, sono stati protagonisti di un momento di tensione allo “specchio”, luogo e momento nel quale l’ospite viene messo a confronto con il suo passato e i suoi dolori, tra ricordi difficili ed emozioni antiche. Al termine di questa fase, la presentatrice si è rivolta a Romina Carrisi, tra gli affetti stabili del programma della rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini, chiedendole che papà è stato ed è il leone di Cellino San Marco. La risposta di Romina ha innescato una piccola polemica familiare…

Al Bano: "Romina Power era in una prigione d'oro"/ "Non aveva davvero una famiglia"

ROMINA CARRISI AD AL BANO: “NON CREDO DI ESSERE MAI STATA CAPITA DA TE”

Romina Carrisi, rivolgendosi al padre Al Bano, ha asserito: “Non credo di essere mai stata capita da te, perché lui dice sempre che è stato un bravo psicologo, ma io non si sono mai sentita compresa”. Immediata la risposta dell’artista: “Tu te ne sei andata in America per 7 anni e un figlio deve sapere anche ascoltare il padre. Il destino è stato un po’ carogna nei nostri confronti. Quella che doveva essere un’infanzia per te fantastica, non è stata così, per colpa di alcuni eventi. Abbiamo avuto delle vicissitudini che non avrei mai voluto incontrare”. I due hanno poi superato la lite cantando insieme “Nostalgia canaglia”.

