Romina, compagna di Mario Biondi/ Dopo due matrimoni l’artista ha ritrovato l’amore

Mario Biondi è attualmente fidanzato con Romina. Di lei vi sono ben poche informazioni in quanto la coppia sta cercando di tenere la propria vita privata lontana dai riflettori e dalle pagine di gossip. Delle poche informazioni che si hanno su Romina e Mario Biondi, si sa con certezza che la coppia ha due figli. Del resto l’artista siciliano ha un amore smisurato per i bambini, e ne ha messi al mondo ben nove. Con Romina ha avuto gli ultimi due nati, leggasi Mil, di soli sei anni, venuto a mondo nel 2016, e Mariaetna, la più piccola di casa Biondi, nata solamente due anni fa, nel 2020.

Mario Biondi/ "Mio padre Giuseppe sarebbe orgoglioso di me"

I due hanno quindi costruito la loro famiglia che va ad iscriversi in una famiglia allargata composta appunto da nove figli, un papà, e tre mamme, fra cui le due ex mogli dell’artista etneo, leggasi Monica Farina e Giorgia Albarello, e donne con cui è rimasto in buoni rapporti come ha anche spiegato recentemente durante un’intervista a Uno Mattina in Famiglia: “Non è stato sempre semplice – ha confessato – ma ho avuto la fortuna di accompagnarmi a signore piuttosto intelligenti e dal cuore molto buono, in certe occasioni è stato molto più facile che in altre ma mi sono impegnato a fondo perchè i ragazzi stessero insieme, e stanno insieme, sono fratelli a tutti gli effetti, non accetto vezzeggiativi o diminutivi”.

Monica Farina e Giorgia Albarello, ex mogli Mario Biondi/ Una cantante e una modella

ROMINA, COMPAGNA MARIO BIONDI: LE SUE PAROLE PRIMA DELLA NASCITA DI MARIAETNA

In merito alla piccola Mariaetna, avuto da Romina, Mario Biondi aveva raccontato poche settimane prima del suo arrivo: “Adesso nasce Mariaetna, come il vulcano. Io e la mia compagna stiamo facendo una mattata, vorremmo farla nascere sotto al vulcano, a Catania, una città a cui sono legato dalla vita, sono catanese dall’anno Mille”. Oggi Mario Biondi sarà ospite di Oggi è un altro giorno, su Rai Uno, e magari in quest’occasione potremmo scoprire di più su questa sua misteriosa compagna di nome Romina.

