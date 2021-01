Romina, compagna di Mario Biondi/ Mamma di Mil e Mariaetna: l’origine del suo nome

L’attuale compagna del cantante Mario Biondi si chiama Romina ed è la terza donna a recitare un ruolo importante nella vita dell’artista, che nel pomeriggio di oggi, domenica 31 gennaio 2021, sarà ospite nel corso della trasmissione di Rai Uno “Domenica In”, condotta da Mara Venier, universalmente riconosciuta come “la Signora della domenica”. Il neocinquantenne (ha compiuto gli anni giovedì) si è infatti lasciato alle spalle due matrimoni con Monica Farina (dalla quale ha avuto 6 figli, di nome Marzio, Zoe, Marica, Louis Mario, Ray e Chiara) e con Giorgia Albarello (con la quale ha avuto Mia nel 2015).

Poi, nel 2016, dopo la rottura con la seconda moglie, Mario Biondi si è innamorato di Romina, che l’ha reso padre di altri due bambini: Mil, venuto al mondo quello stesso anno, Mariaetna, che ha emesso il suo primo vagito lo scorso 26 settembre. Un nome certamente particolare, quest’ultimo, che il cantante ha spiegato così: “Adesso nasce Mariaetna, come il vulcano. Catania è una città a cui sono legato dalla vita, sono catanese dall’anno Mille”.

ROMINA, COMPAGNA DI MARIO BIONDI: CHI È?

Della compagna di Mario Biondi, Romina, in realtà si sa molto poco, così come delle precedenti relazioni avute dall’artista, che ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata, rivelando unicamente di amare allo stesso modo tutti i suoi figli e la sua straordinaria famiglia allargata. Come ha recentemente dichiarato, “sono i miei figli che hanno me, non viceversa. È questa la verità, sono io a essere di loro proprietà, sono al loro servizio, sono il capo di questo piccolo mondo”. Tornando a Romina, la sua identità è praticamente sconosciuta, tanto che non se ne conosce neppure il cognome, né si trovano fotografie di lei. Sicuramente, a conquistarla, è stata anche la voce particolare di colui che è stato ribattezzato “il Barry White d’Italia”, che può fregiarsi di nove album all’attivo (tanti quanti i suoi figli, ndr) e, con lui, condivide l’amore per la famiglia e per la prole, che rappresentano la centralità delle loro esistenze e della loro quotidianità. Chissà che oggi Biondi non decida di stupire tutti e di fornire qualche dettaglio in più sulla sua dolce metà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA