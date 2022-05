Romina De Cesare, uccisa con 15 coltellate dall’ex/ Killer scrisse: “Devo ammazzarla”

La morte di Romina De Cesare è stata trattata a “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 maggio 2022. La giovane è stata uccisa nel suo appartamento dal suo ex fidanzato, Pietro Ialongo, con il quale conviveva ancora. Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda sono stati forniti dal programma: “È stato ritrovato nell’auto del killer un taccuino, su cui c’era scritto ‘la amo, però devo ucciderla’. I due non si erano ancora ufficialmente lasciati, da ottobre condividevano lo stesso appartamento in centro a Frosinone, ma vivevano una crisi, che aveva portato Romina a decidere di ritornare in Molise. Peraltro, nell’ultima stessa settimana lei aveva avviato un’altra conoscenza con un ragazzo. Quella sera Romina De Cesare ha discusso con l’ex compagno: prima ha cercato di soffocarla, poi l’ha colpita per 15 volte con un coltello”.

ROMINA DE CESARE, UCCISA DALL’EX: PARLA LA COLLEGA

Nel prosieguo de “La Vita in Diretta”, è stato mandato in onda il ricordo di Romina De Cesare di una collega del bar presso il quale la giovane lavorava: “Era una ragazza molto chiusa, era difficile che potesse raccontare qualcosa di lei. Ci aveva detto che stava da più di 10 anni insieme a questo ragazzo e fino a giovedì mattina l’assassino veniva a trovarla sul posto di lavoro. Non è mai uscito niente tra di loro, nessun discorso strano… Sembravano una coppia normalissima. Lei ci aveva detto che sarebbe dovuto ripartire per motivi di famiglia. Io ancora non riesco a darmi una spiegazione: sono sotto choc”.

