Romina Giamminelli, Giovanni, Giselle e Pino, moglie e figli Marco Maddaloni/ “Ecco come ci siamo conosciuti”

Romina Giamminelli è la moglie di Marco Maddaloni: insieme sono genitori di Giovanni, Giselle Maria e Pino

Per Marco Maddaloni è arrivato il momento della prima sorpresa nella Casa del Grande Fratello 2023. Durante la diretta del 23 dicembre il campione riceverà la visita di sua moglie Romina Giamminelli e dei suoi figli. Romina è nata a Napoli il 18 agosto 1986, ma ha origini seychellesi da parte di madre. La coppia ha avuto tre bambini: Giovanni, nato nel 2016, Giselle Maria, nata nel 2018 e Pino nato nel 2020, chiamato così in onore del fratello di Maddaloni.

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli sono una coppia molto solida e innamoratissima. I due sono anche molto complici e spesso si mostrano insieme sui social in video e foto di coppia e di famiglia. Se Marco è un campione di Judo, Romina ha studiato alla Facoltà di Scienze della comunicazione e dopo ha lavorato come modella ed è poi approdata in TV.

Marco Maddaloni: “Ecco com’è iniziata la storia d’amore con Romina Giamminelli”

Proprio durante una chiacchierata con i compagni nella Casa del Grande Fratello 2023, Marco Maddaloni ha raccontato il primo approccio con Romina: “Ho visto all’inizio delle sue foto e le ho scritto: ‘Non potevo esimermi dallo scriverti’. Io uscivo da una storia di cinque anni, di cui l’ultimo anno ci lasciavamo e prendevamo continuamente. Non ci trovavamo e per questo ci lasciammo. Le ho scritto ma mi ha risposto dopo circa 20 giorni.”

Tornando quindi a Romina, Marco ha spiegato come dai messaggi si è arrivati al primo incontro: “Iniziammo a parlare ma lei sempre molto distante. Una volta dovevo tornare da una gara in Georgia e mandai lo stesso messaggio a due ragazze, lei lo sa… – ha ammesso col sorriso – le chiesi se voleva uscire e lei accettò e quindi uscimmo e da lì iniziò tutto”, ha spiegato lo sportivo.

