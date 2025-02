La vita privata di Mario Biondi non è certo un mistero. Il cantante di origine catanese ha ben dieci figli, nati da quattro differenti relazioni. L’ultima moglie di Mario Biondi, quella attualmente al suo fianco, si chiama Romina Lunari, che ha sposato nel 2023. I due si sono detti “sì” il 16 settembre del 2023 a Sorrento, davanti a soli 40 invitati: erano presenti infatti solamente i loro amici più stretti e i loro cari. “Ho aspettato prima di promettere, ma ora ho promesso e quindi manterrò, con grande piacere e non perché devo” ha spiegato al Corriere della Sera Mario Biondi prima di sposarsi con Romina.

Dopo varie relazioni e ben nove figli, Mario Biondi ha trovato in Romina Lunari quella che poi è diventata sua moglie, la donna con la quale spera di condividere tutta la sua vita. Ma cosa sappiamo di Romina Lunari, la moglie di Mario Biondi? La donna sembra essere molto riservata e per questa ragione non conosciamo quello che è il suo lavoro e dettagli riguardo la sua personalità, le sue passioni e così via. Sappiamo però che Romina Lunari è la mamma di tre dei figli dell’artista siciliano, precisamente gli ultimi tre, nati appunto dal loro amore, poi formalizzato con il matrimonio nel 2023.

Romina Lunari, chi è la moglie di Mario Biondi: solo una volta davanti all’altare

Mario Biondi ha avuto dieci figli con quattro donne differenti ma solo in un’occasione, appunto con Romina Lunari, ha deciso di sposarsi. La moglie di Mario Biondi, evidentemente, lo ha fatto innamorare a tal punto da decidere di fare il grande passo, sposandola. Proprio a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, ha spiegato: “Ho sposato solo una donna nella mia vita, che ho scelto: lo abbiamo scelto insieme di sposarci a Sorrento, nel settembre scorso, con grande gioia. Ho pianto quel giorno”. Una scelta consapevole, dunque, per una donna che gli ha fatto perdere la testa.