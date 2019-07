Romina Mosso Morais Gomes, gli haters:”scimmia”/ Madre natura di Ciao Darwin 7 insultata!

ROMINA MOSSO MORAIS GOMES: L’ESPERIENZA NEGATIVA DI CIAO DARWIN…

Quasi 30 anni ed un fisico mozzafiato: Romina Mosso Morais Gomes rimarrà per sempre uno dei volti noti di Ciao Darwin 7. La Madre Natura di Capo Verde vive ancora a Milano, in seguito alla decisione di lasciare la madre patria per rincorrere il suo sogno di diventare modella. Una folta chioma di capelli ricci e scuri, corpo asciutto e sorriso splendente. Purtroppo l’entusiasmo di alcuni haters ha influenzato in modo negativo l’esperienza della giovane artista nel programma di Paolo Bonolis, proprio per la sua nazionalità. Avremo modo di rivederla nella replica di Ciao Darwin 7 prevista per questa sera, sabato 7 luglio 2019, mentre con i suoi capelli afro e i muscoli ben definiti affronta la famosa scalinata per raggiungere il padrone di casa. Modella prodigio, Romina ha iniziato il suo viaggio nel mondo della moda quando aveva solo 15 anni, periodo in cui sceglie di vivere in Italia in pianta stabile. Nove anni fa però la nostalgia si è fatta sentire ed ha fatto ritorno alla sua Capo Verde, per poi rientrare nello Stivale grazie ai numerosi ingaggi ricevuti e ad un forte desiderio di solcare ancora la passerella. Come ricorda Fanpage, Romina non è solo un’appassionata professionista delle sfilate, ma si impegna con tutte le forze anche nella beneficenza. Clicca qui per rivedere il video di Romina Mosso Morais Gomes a Ciao Darwin 7.

DA “SCIMMIA” AD “ANORESSICA”, ROMINA MOSSO MORAIS VITTIMA DI INSULTI DOPO CIAO DARWIN 7

Quarta Madre Natura di Ciao Darwin 7, per la sfida che ha visto contrapposte Carne e Spirito, Romina Mosso Morais Gomes raccoglie il testimone della modella Rym Saidi e non riesce a superare la popolarità ottenuta dalla collega. Alcuni sui social network arrivano persino a definirla “una scimmia”, un’etichetta che alla giovane artista non è piaciuta ed a cui ha voluto ribattere subito sui social. “Anoressica”, fa eco qualcun altro proseguendo l’ondata di giudizi e pregiudizi. Dal canto suo Romina ha commentato il tutto solo con una risata virtuale, anche nei confronti di chi ha paragonato la sua corposa capigliatura alle fronde di un albero. Clicca qui per rivedere il post di Romina Mosso Morais. Ed oggi, cosa sta facendo la modella? Non è cambiato molto rispetto a tre anni fa, soprattutto dal punto di vista lavorativo e sociale. Romina infatti si divide sul fronte della solidarietà e quello della moda, intervenendo spesso sui social per raccontare gli ultimi sviluppi delle sue battaglie. “Mai lasciare che nessun uomo ti faccia sentire uno zero”, scrive lo scorso aprile considerando di sentirsi bella non solo esteriormente, ma anche dentro. Un monito per tutte le fan, che hanno raccolto subito la sua sfida. In altre foto la vediamo sfilare in abito bianco, pronta a parlare d’amore e affrontare un mondo sempre più legato alla materia e non ai sentimenti.

