Romina Pierdomenico, chi è la Fidanzata di Ezio Greggio/ Ex Uomini e Donne, aspirante Miss Italia e…

Romina Pierdomenico compagna di Ezio Greggio nella vita e sul piccolo schermo

Romina Pierdomenico 26 enne abruzzese ad accompagnare il celebre mattatore di Canale 5 nella nuova edizione de La sai l’ultima?. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, Greggio ha parlato del suo nuovo percorso televisivo accanto alla sua giovane fidanzata, spiegando che la proposta di promuoverla a co-conduttrice non è nata da una sua intuizione. “Non è stata mia l’idea di farla partecipare a ‘La Sai L’ultima?’, ma di Mediaset”, conferma il celebre conduttore di Striscia la Notizia nel corso dell’intervista. “Volevano vederla di nuovo in un programma comico dopo l’ottima figura che ha fatto nell’ultima edizione di ‘Colorado’, di cui è stata una delle ballerine”. La Pierdomenico ha infatti debuttato sul piccolo schermo nell’ultima edizione di Colorado, dove ha ottenuto un enorme successo proprio tra le file del corpo di ballo.

Romina Pierdomenico a Uomini e Donne come corteggiatrice di Amedeo Barbato…

Co-conduttrice a La sai l’ultima, ma anche ex aspirante Miss Italia, ballerina e showgirl. Romina Pierdomenico non è un volto nuovo nel mondo dello spettacolo e negli anni scorsi, prima ancora di far parte del cast di Colorado, è stata protagonista in alcuni tra i programmi più seguiti della tv. Oltre a classificarsi seconda nel 2012 a Miss Italia, nell’edizione vinta da Giusy Buscemi, la fidanzata di Ezio Greggio nel 2015 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Amedeo Barbato. Testimone del suo talento, però, è proprio il nuovo conduttore di La Sai l’ultima, che in un’intervista concessa a Di Più Tv, assicura: “Oltre a essere una donna dal fascino indiscutibile – spiega Greggio – Romina è brillante, dotata di grande ironia, e ha pure studiato recitazione: perciò – conclude – potrà essere una ‘spalla’ ottima per i nostri comici, se ne avranno bisogno”.

Ezio Greggio: “La presenza di Romina Pierdomenico arricchirà il programma”

Quando i vertici di Mediaset hanno proposto a Ezio Greggio la presenza, in qualità di co-conduttrice a La sai l’ultima?, della sua fidanzata Romina Pierdomenico, il celebre conduttore ha pensato che fosse una buona idea: “Ho risposto che sarei stato felicissimo di averla con me, a patto ovviamente – spiega il mattatore – che anche Romina fosse d’accordo. E così è stato”. La sua presenza a La Sai l’ultima, alla luce del successo a Colorado, secondo lo storico volto di Striscia la notizia, sarà un successo: “Sono certo – rivela a di Più Tv – che la sua presenza arricchirà ancora di più il nostro programma e anche la gara tra i barzellettieri”. E per la Pierdomenico, sui social, sono arrivato gli auguri di un volto molto noto al pubblico di Colorado, Elena Morali, che su Instagram le scrive: “In bocca al lupo per il nuovo programma tesoro”. Sarà un successo? I suoi fan non sembrano avere alcun dubbio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA